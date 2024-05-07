مصرع سيدة صدمها قطار أثناء عبور مزلقان بسمالوط بالمنيا

لقيت سيدة مصرعها دهسا أسفل عجلات القطار أثناء عبورها شريط السكه الحديد بمدينة سمالوط شمال المنيا وتم نقل الجثمان لمشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من مدير المباحث الجنائية، بوصول إشارة من مركز شرطة سمالوط بمصرع سيدة دهسا أسفل عجلات القطار اثناء عبورها شريط السكه الحديد بمدينة سمالوط.

انتقلت قوة أمنية من ضباط المباحث وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين مصرع حسنية. ع. ع 40 سنة ومقيمة بإحدى قرى مركز سمالوط.

وتم نقل الجثمان إلي مشرحة المستشفي وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لبدء التحقيق.