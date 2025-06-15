مسؤولون: ضرب 80 هدفًا في طهران وتلويح بمواصلة التصعيد

قال مسؤول عسكري إسرائيلي، اليوم الأحد، إن الجيش نفذ هجمات على نحو 80 هدفًا في العاصمة الإيرانية طهران مساء السبت، مشيراً إلى أن إسرائيل تمتلك قائمة كبيرة من الأهداف داخل إيران لم تُستهدف بعد.

وأضاف أن القوات الإسرائيلية قصفت موقعين إيرانيين لتخزين الوقود، كانا يُستخدمان في دعم العمليات العسكرية والنووية.

ومن جانبه، شدد مسؤول إسرائيلي كبير على أن العملية العسكرية الجارية ستكون غير مجدية ما لم يتم تدمير مفاعل فوردو النووي، لافتًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلمح إلى ضرورة وقف الحرب سريعاً.

وأشار إلى أن الانتقادات الداخلية المتزايدة في إسرائيل بدأت تثير قلق متخذي القرار داخل الحكومة، إلا أنه أكد أن إسرائيل ستقبل بوقف العمليات لاحقاً بعدما حصلت على "الضوء الأخضر" لضرب إيران.

وفي السياق ذاته، أفادت القناة 14 الإسرائيلية أن الأجهزة الأمنية تعتبر أنها نجحت في تصفية عالم نووي إيراني بارز أخر خلال الهجمات الأخيرة.

في المقابل، أعلنت وسائل إعلام إيرانية عن تفعيل الدفاعات الجوية في طهران، تزامنًا مع سماع أصوات انفجارات متتالية في غرب العاصمة. كما ذكرت أن الدفاعات الإيرانية تصدت لأجسام وُصفت بـ"المعادية" في سماء المدينة.

هجمات إسرائيلية على إيران لليوم الثاني على التوالي



وأطلقت إيران، أمس السبت، دفعة جديدة من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على مدن إسرائيلية، من بينها حيفا وتل أبيب، مما أسفر عن مقتل 14 شخص وإصابة المئات من المدنيين وفقد العشرات منذ بدأ القصف الإيراني على إسرائيل، بحسب فرق الإسعاف. وشهدت عدة مناطق إسرائيلية تصاعدًا في عمليات الإخلاء نتيجة الهجمات، وسط تقارير عن وقوع مئات الجرحى.

وردًا على الهجوم، شنت إسرائيل غارات جوية موسعة، لليوم الثاني يوم السبت، استهدفت مرافق طاقة ومواقع حكومية في العاصمة الإيرانية طهران، بما في ذلك وزارة الدفاع ومستودعات للنفط، ما تسبب في اندلاع حرائق ومقتل نحو 78 شخصًا خلال اليومين الماضيين. كما أُفيد بمقتل عشرات الإيرانيين جراء استهداف منشآت طاقة وقاعدة دفاعية.

في سياق التصعيد، أعلنت إيران تعليق محادثاتها النووية مع الولايات المتحدة، والتي كانت ستعقد في العاصمة العُمانية مسقط اليوم الأحد.

وترافق ذلك مع تصعيد في الخطاب السياسي، حيث حذر وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من استمرار الضربات، متوعدًا باستهداف البرنامج النووي الإيراني، بينما صرح مسؤولون إيرانيون بأن الهجوم المقبل سيكون "أشد بعشرين مرة" من الهجوم السابق.

