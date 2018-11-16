سمية الخشاب تكشف عن عمل سينمائي يجمعها بزوجها أحمد سعد.. فيديو

قالت الفنانة سمية الخشاب، إنه خلال الفترة المقبلة ستقوم بالمشاركة فى مسلسل درامى مع المخرج جميل جميل المغازى، موضحة أنها تراهن على نجاح المغازى فى المسلسلات الدرامية.



وأضافت سمية خلال تصريحات على قناة دبي، أن جميل المغازى عرض عليها من سنوات العمل سويًا، معلقة: «كان نفسه يعملى أغنية فى ألبومى الأولى الواد السمارة ولكن لم يتم».



وأوضحت أن الفترة المقبلة ستقوم بعمل سينمائى مع زوجها الفنان أحمد سعد، مؤكدة: «الفكرة موجودة».



وفى نفس السياق كشفت سمية شخصية زوجها فى البيت، وقالت: «أحمد سعد إنسان طيب.. بيتعصب وبعد شويه يضحك، وأكد أن أى زوجين فى البداية يتعرضن للخلافات حتى يفهم كلا منهم الأخر».



ووجهت رسائل مهمة للمتزوجين حديثًا: «لازم يكون هناك نوع من التنازلات لاستكمال الحياة الزوجية».



وأعربت الفنانة سمية الخشاب عن سعادتها بالعودة إلى الغناء من خلال أغنيتها الجديدة "قلبي يا ناس" والتى تم طرحها على قناتها عبر "يوتيوب"، وأشادت بمجهودات زوجها الفنان أحمد سعد فى دعمها ومساعدتها فى أعمالها الفنية.