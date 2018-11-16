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تعرف على أبرز مانشيتات الصحف المصرية والعربية الصادرة اليوم.. فيديو

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 10:06 ص
صدى البلد
البهى عمرو
استعرض الإعلامي أحمد مجدى، في برنامج "صباح البلد" بفضائية "صدى البلد"، أهم مانشيتات الصحف المصرية والعربية الصادرة، اليوم الجمعة.

وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:

جريدة الأهرام:

الرئيس: تحقيق التنمية للشعوب الإفريقية أولوية مصرية.. 100 منحة تدريبية عسكرية لدول القارة خلال العام المقبل

الأخبار

رئيس الوزراء يتفقد مشروع معالجة الصرف بالجبل الاصفر.
صلاح يقود الفراعنة لاستعادة الهيبة أمام نسور قرطاج .. الليلة

المصرى اليوم

الصحة: التأمين الصحى الشامل لا يتضمن خصخصة القطاع العالم أو تأميم الخاص

كما جاء فى الاخبار العربية:
الشرق الأوسط

السعودية تؤكد رفضها تسييس وتدويل قضية خاشقجى.
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