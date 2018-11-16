وزير النقل يلتقى سفيرى كوريا الجنوبية وإيطاليا لبحث التعاون المشترك.. صور

عقد الدكتور هشام عرفات وزير النقل ثلاثة اجتماعات موسعة مع سفيري كوريا الجنوبية وإيطاليا ووفود عدد من البنوك والشركات العالمية لبحث أطر التعاون المشترك في القطاع.



جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو شعت نائب وزير النقل والدكتور خالد حمدي مساعد أول وزير النقل والمهندس وجدي رضوان معاون الوزير للسكك الحديدية والمترو.



ففي الاجتماع الأول مع السفير الكوري الجنوبي يون تشول ووفد شركةLSIS تم مناقشة التعاون في مجال البنية الأساسية وتحديث نظم الاشارات الكهربائية لبعض خطوط السكك الحديدية حيث تم التباحث حول مشروع كهربة إشارات المسافة من نجع حمادي الى الاقصر وكذلك إمكانية قيام الجانب الكوري بتمويل مشروع كهربة الإشارات المسافة من الاقصر الى اسوان كمرحلة ثانية.



وأوضح "عرفات"، أن الوزارة تولي أهمية كبيرة بتحديث نظم الإشارات لزيادة عوامل الأمان والسلامة لمسير القطارات كما تناولت المباحثات التعاون في مجال تحديث وتطوير نظم الإشارات الخاصة بالخط الأول للمترو والدراسات الخاصة بالخط الخامس لمترو الأنفاق.



وأشار الوزير إلى الاهتمام الكبير بمشروعات مترو الانفاق كأحد عناصر منظومة النقل الجماعي داخل القاهرة الكبرى.



واستعرض "عرفات"، في اجتماعه مع وفد بنك BAYERN LB الألماني الفرص الاستثمارية، موضحًا أن المناخ الاستثماري في مصر واعد، وأن قطاع النقل في مصر يشهد تحديثا وتطويرا في كافة قطاعاته وأنه هناك العديد من مجالات التعاون المشترك سواء في قطاع النقل البحري حيث سيتم انشاء عدد من المحطات متعددة الاغراض بالموانئ البحرية أو في مجال الموانئ الجافة والمراكز اللوجستية.



وأشار الوزير إلى أن هناك فرصا استثمارية في مجال السكك الحديدية مثل مشروع القطار السريع القاهرة الاسكندرية ومشروعات المونوريل السادس من اكتوبر والعاصمة الإدارية الجديدة.



ومن جانبه اكد وفد البنك الالماني أنه سيقوم بدراسة كافة المشروعات الاستمارية في مجال النقل بمصر وانه سيدعو عدد من البنوك الالمانية الاخرى ايضا لدراستها لتحديد المشروعات التي يمكن التعاون فيها بين الطرفين.



وخلال الاجتماع الثالث استقبل وزير النقل السفير الإيطالي لدى القاهرة جيامباولو كانتيني، ووفدي شركتي بوسطن العالمية وتيتاجرا الإيطالية، حيث ابدى الجانبان المصري والإيطالي رغبتهما في تفعيل نتائج ورشة العمل السابق عقدها بالاسكندرية للتعاون المصري الايطالي ؛ حيث تم بحث أهمية تشغيل خدمات نقل بحري مباشرة من الموانئ المصرية للموانئ الايطالية لدعم حركة التبادل التجاري ونقل الصادرات من الحاصلات الزراعية والسلع سريعة التلف، وتفعيل مذكرة التعاون الموقعة بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والمؤسسة الإيطالية القائمة بنطبيق نظام تكنولوجيا المعلومات بالموانئ الإيطالية لكافة أعضاء مجتمع الميناء وذلك للإستفادة من خبرة الجانب الإيطالي في هذا الشأن.



كما عرض الجانب الإيطالي ضرورة تشكيل فريق عمل مشترك من الجانبين للعمل في 4 مجالات رئيسية وهي الإستثمار في المشروعات الكبري بالنقل البحري وتفعيل تشغيل خطوط للسفن السياحية بين الموانئ المصرية والإيطالية ( خطوط ميناء الاسكندرية ) ومشروعات تكنولوجيا المعلومات والنافذة الواحدة لمجتمع الميناء



كما بحث الجانبين فرص التعاون المشترك للحصول علي دعم فني في إطار مبادرات الإتحاد من أجل المتوسط والإتحاد الاوروبي لدعم المشروعات المشتركة بين دول شمال وجنوب المتوسط.



كما أبدى الجانب الايطالي اهتمامه بمتابعة نتائج دراسة المخطط الشامل لتطوير الموانئ المصرية حتي 2030 للتعرف علي الفرص الإستثمارية المتاحة مستقبلًا وبحث سبل المشاركة في منح الإستثمارات في هذا الشأن



ثم تباحث الطرفان المصري والإيطالي حول إمكانية التعاون في مجال السكك الحديدية ومترو الأنفاق، حيث أوضح الجانب الإيطالي اهتمامه الشديد بهذه المجالات وخاصة في مجال تصنيع عربات النوم والدخول في تحالفات في مشروعات خطوط المترو الجديدة.