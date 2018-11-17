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حوادث

ننشر تحقيقات النيابة في واقعة تعذيب أطفال داخل حضانة بالإسكندرية

السبت 17/نوفمبر/2018 - 09:20 ص
الطفلة
الطفلة
أحمد عبد العزيز
تواصل النيابة العامة بالإسكندرية تحقيقاتها الموسعة في واقعة تعذيب أطفال من جانب اثنتين من المعلمات داخل حضانة بمنطقة فيكتوريا شرقي الإسكندرية.

وأظهر فيديو انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة قيام معلمتين بحضانة أطفال بمنطقة فيكتوريا بضرب وتعذيب أطفال الحضانة. 

وتقدم على اثر ذلك المدعو "م ا ع"، ببلاغ يفيد بأن مقاطع الفيديو المشار إليها خاصة بابنته الطفلة ج، واتهم مشرفتي الحضانة فى المحضر رقم 11121/2018 إداري قسم ثان الرمل، كل من "ن م ع"، و"م م ع"، بالتعدي على نجلته المذكورة بالضرب "دون إصابات " وإساءة معاملتها حال تواجدها بالحضانة،  كما اتهم مسئولي الحضانة بالإهمال.

وفي السياق نفسه اتهم المحامي "ر ج ا"، وكيلًا عن مالكة الحضانة مشرفتي الحضانة المذكورتين بافتعال ونشر تلك الفيديوهات للتشهير بالحضانة وعلل قيامهما بذلك لفصلهما من العمل بالحضانة منذ حوالي شهرين.

بالعرض على النيابة العامة قررت، إخلاء سبيل كل من "ن م ع"ـ و"م م ع"، و"ه ع ع"، مشرفات بالحضانة محل البلاغ، بعد مثولهن أمام النيابة من تلقاء أنفسهن، وذلك بضمان مالي قدرة 500 جنيه لكل منهن.

وقررت النيابة أن تُصرف المدعوة "د ح ا"، مالكة الحضانة من ديوان القسم عقب أخذ التعهد اللازم عليها بالحضور عند طلبها، وأن تُطلب والدة الطفلة "ه س م".

كما أمرت النيابة بتشكيل لجنة من حماية الطفولة بوزارة التضامن الإجتماعي للإنتقال للحضانة محل الواقعة لفحص أعمالها الإدارية والمالية والفنية، وإعداد التقرير اللازم، علاوة على طلب تحريات المباحث عن الواقعة وظروفها وملابساتها.
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