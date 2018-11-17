الأهلي يخطر ليندمان بالاستغناء عن خدماته

كشفت مصادر خاصة لــ«صدي البلد»، أن الهولندي مايكل ليندمان مدرب أحمال الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سيصل خلال ساعات الى القاهرة للحصول على باقي مستحقاته المالية، بعدما تم إخطاره رسميًا بالاستغناء عن خدماته.



وقالت المصادر إن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة طلب في تقريره الذي تقدم به لمحمود الخطيب، الاستغناء عن خدمات ليندمان، الذي يرى أنه تسبب في إصابات عديدة للاعبي الفريق خلال الفترة الماضية.



ويبدأ الجهاز الفني في البحث عن مدرب حمال جديد وليس من بينها خورخي سيمو الذي عمل في وقت سابق برفقة الإسباني خوان كارلوس جاريدو.