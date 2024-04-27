اليوم... بدء مهرجان المسرح العالمي فى أكاديمية الفنون

تبدأ، غداً "السبت"، فعاليات الدورة الـ 39 لمهرجان المسرح العالمي، والذي يقام في إطار توجيهات وزارة الثقافة بضرورة دعم النشاط الطلابي، وذلك تحت رعاية رئيس أكاديمية الفنون الدكتورة غادة جبارة، وإشراف عميد المعهد العالي للفنون المسرحية الدكتور أيمن الشيوي.



وقالت رئيس أكاديمية الفنون الدكتورة غادة جبارة- في تصريح، اليوم /الجمعة/- أن في إطار حرص الأكاديمية على رد الجميل وتخليد ذكرى مبدعيها، فمن المقرر أن يحمل المهرجان هذا العام اسم الدكتور الراحل علاء عبد العزيز أحد أقطاب المعهد العالي للفنون المسرحية، والذي توفى في فبراير الماضي.



وأضافت أن مهرجان المسرح العالمي هو أحد أهم المهرجانات التي ينظمها المعهد العالي للفنون المسرحية وترجع أهميته إلى أنه يدفع الطلاب للبحث في النصوص الأجنبية لاختيار الملائم منها وتحويله لنص مسرحي مميز، مشيرة إلى أن الأكاديمية قد قررت إطلاق اسم الراحل الدكتور علاء عبد العزيز على هذه الدورة تخليداً لذكراه ودوره الكبير ودعمه لكل طلابه، فقد كان صاحب مسيرة علمية وعملية كبيرة وقد تتلمذ على يديه المئات وترك إرثاً نقديا مميزا.



ومن المقرر أن تقام فعاليات المهرجان، في الفترة من 27 أبريل وحتى 6 مايو، على خشبه مسرح علي فهمي.

