مشاركات في منتدى الشباب: السيسي أثبت أننا دول ديمقراطية .. فيديو

قالت نشوى قشوع، إحدى الفتيات الفلسطينية المشاركات في منتدى شباب العالم، الذي عقد بداية الشهر الجاري تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن شباب البرنامج الرئاسي (PLP) هم الجندي المجهول وراء نجاح منتدى شباب العالم، نظرا للمجهود الخرافي الذي بذلوه لإخراج المنتدى في هذه الصورة الرائعة.



وأضافت «قشوع» خلال ندوة أقامها موقع «صدى البلد» أن هؤلاء الشباب يستحقون كل الشكر والتقدير على مجهوداتهم وإبداعاتهم التي حازت على إعجاب شباب العالم.



وأكدت نورهان المسارعي، التي شاركت في المنتدى ممثلة عن دولة فلسطين، أن تنظيم شباب البرنامج الرئاسي لمنتدى شباب العالم ونجاحهم في إخراجه بهذه الصورة غير نظرة العالم كله للشباب العربي بصفة عامة.



وأشارت إلى أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي بنفسه في كل الجلسات والاستماع إلى الشباب والنقاش معهم أثبت أننا كدول عربية لدينا ديمقراطية وقادتنا حريصون على الاستماع إلى الشباب، على عكس ما يروج الإعلام الغربي أن الحكام في الدول العربية قمعيون.



وتابعت «المسارعي» أن منتدى الشباب أعطى رسالة للغرب أن العالم العربي والمصري خصوصا يرعى الشباب ويستمع إليهم بلا أي تقييد او تكميم، بالعكس الجميع تحدث بحرية وعبر عن رأيه الفعلي.