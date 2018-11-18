شاهد.. مزار يحول أثاث العرائس الخشبية لقطع صدفية

سعت لتحقيق حلم لازمها منذ التحاقها بكلية الفنون التطبيقية لتخوض تحديات تجسدت بصغر سنها ، بمقتبل العشرينات بإطلاق فكرة جديدة من نوعها ٱثقلتها ، بحضور دورات تدريبية فى مصر والخارج لتنجح بإطلاق تصميم الأثاث بالصدف.





حرصت عدسة "صدى البلد" بلقاء فتاة إبتكرت نوعا جديدا من زخرفة الأثاث الخشبي، النحاسى بالقطع الصدفية الملونة.





" فكرة وحققتها بعد تعب سنين "، جسدت حال آية عصام ، خريجة كلية الفنون الطبيقية قسم نسيج، جامعة حلوان ، والتى داعبتها فكرة وحققتها بعد خطوات جادة من التدريب والخبرات العملية لتجنى ثمارها بعد ٤ سنوات من الخطط وحضور الورش التدريبية.





لم يكن الأمر يسيرا لفتاة فى مستهل العشرينات بإنخراطها بمجال جديد بالدخول " لعقر دار " مخضرمى حرفة زخرفة الأثاث الخشبى للعرائس.





أطلقت " عصام " شرارة تصاميمها منذ أربع سنوات مضت بتصنيع الأثاث كخطوة ٱولى تبعها التفكير بزخرفته بطرق مبتكرة خلاف السائدة النمطية.





بمجرد استلامها " ٱوردر" العملاء تكون صورة ذهنية لشكله النهائى بمخيلتها لمدة ٱسابيع وقد تتخطى شهر للوصول لٱنسب تصميم.





ترسمها على ورق مبدئى بشكل " كروكى" معتنية بكافة تفاصيلها لحين إنهائها وإرساله على هيئة " رسم إلكتروني" لتنفيذه مع المصنع الخاص المتعاقدة معه ومن ثم وضع القطع الصدفية والمستوردة من عدة دول ٱوروبية .





إختارت نوعا جديدا بخلاف السائد من القطع الخشبية ، المعدنية بإضفاء لمسات جمالية من القطع الصدفية المطعمة.





جاء سبب إختيارها لإطلاق اسم " مزار بيرلز"بشكل مستوحى من الفن المصري والإسلامي، بشكل عصرى يواكب متطلبات المقبلين على الزواج ، زوار المعرض.



