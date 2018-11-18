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شاهد.. مزار يحول أثاث العرائس الخشبية لقطع صدفية

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 12:26 م
صدى البلد
شيرين عادل - عدسة : أشرف العمدة
سعت لتحقيق حلم لازمها منذ التحاقها بكلية الفنون التطبيقية لتخوض تحديات تجسدت بصغر سنها ، بمقتبل العشرينات بإطلاق فكرة جديدة من نوعها ٱثقلتها ، بحضور دورات تدريبية فى مصر والخارج لتنجح بإطلاق تصميم الأثاث بالصدف.

حرصت عدسة "صدى البلد" بلقاء فتاة إبتكرت نوعا جديدا من زخرفة الأثاث الخشبي، النحاسى بالقطع الصدفية الملونة. 

" فكرة وحققتها بعد تعب سنين "، جسدت حال آية عصام ، خريجة كلية الفنون الطبيقية قسم نسيج، جامعة حلوان ، والتى داعبتها فكرة وحققتها بعد خطوات جادة من التدريب والخبرات العملية لتجنى ثمارها بعد ٤ سنوات من الخطط وحضور الورش التدريبية.

لم يكن الأمر يسيرا لفتاة فى مستهل العشرينات بإنخراطها بمجال جديد بالدخول " لعقر دار " مخضرمى حرفة زخرفة الأثاث الخشبى للعرائس.

أطلقت " عصام " شرارة تصاميمها منذ أربع سنوات مضت بتصنيع الأثاث كخطوة ٱولى تبعها التفكير بزخرفته بطرق مبتكرة خلاف السائدة النمطية.

بمجرد استلامها " ٱوردر" العملاء تكون صورة ذهنية لشكله النهائى بمخيلتها لمدة ٱسابيع وقد تتخطى شهر للوصول لٱنسب تصميم.

ترسمها على ورق مبدئى بشكل " كروكى" معتنية بكافة تفاصيلها لحين إنهائها وإرساله على هيئة " رسم إلكتروني" لتنفيذه مع المصنع الخاص المتعاقدة معه ومن ثم وضع القطع الصدفية والمستوردة من عدة دول ٱوروبية .

إختارت نوعا جديدا بخلاف السائد من القطع الخشبية ، المعدنية بإضفاء لمسات جمالية من القطع الصدفية المطعمة.

جاء سبب إختيارها لإطلاق اسم " مزار بيرلز"بشكل مستوحى من الفن المصري والإسلامي، بشكل عصرى يواكب متطلبات المقبلين على الزواج ، زوار المعرض.

إشرافها بنفسها علي كافة مراحل الإنتاج من التصميم وحتي التنفيذ أكسبها إعجاب زائريها لا سيما ثقة عملائها ما جعلها تحصد صيت واسع بمجال زخرفة الآثاث الخشبى والنحاسى المطعم بالصدف.
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