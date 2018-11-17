عمرو عادل يكتب: غزو نورماندي

غزو نورماندى .. انزال نورماندى .. دى داى .. كلها مسميات لاكبر غزو برمائى فى التاريخ و يعتبر بداية النهاية للحرب العالمية التانية و خسارة المانيا لها واللى فيها تم انزال قوات الحلفاء على شاطئ نورماندى التابعة للساحل الشمالى الفرنسى و اللى منه بدأوا الزحف فى طريق استعادة فرنسا من قبضة الالمان و منها انطلقوا على اسقاط برلين .. طبعا الانزال دا مكانش نزهه و لا شئ سهل لانه تم بتخطيط محكم و بخساير يمكن لو قلنا فادحة هتبقى قليلة عليه .. تعالوا ناخد نبذة سريعة عن انزال نورماندى .



يمكن رغم ان الانزال دا حصل تاريخيا فى 6 يونيو سنة 1944 الا ان الخطة نفسها كانت موضوعة فى سنة 1940 بتخطيط من الجنرال "دوايت ايزنهاور" قائد قوات الحلفاء " و رئيس الولايات المتحدة فيما بعد " و كان سبب وضع الخطه دى هو الحاح السوفييت ان الحلفاء لازم يتحركوا و يبتدوا يضغطوا بشكل فعال من الجبهة الغربية لان الضغط عليهم من جانب الالمان كان كبيرا جدا و فعلا استجاب الحلفاء الغربيين للطلب دا و تم وضع الخطة انتظارا للوقت المناسب لتنفيذها سواء من ناحية اعداد الجنود و تدريبهم و من ناحية توفير المعدات العسكرية اللازمة للانزال دا .



قيادة الحلفاء حشدت للانزال قرابة 3 مليون مقاتل منهم 1.7 مليون جندى امريكى اما بريطانيا و فرنسا فقدروا يوفروا 1.3 مليون جندى تانى دا غير التسليح زى 2 مليون طن زخيرة و 50 الف مركبة زى الدبابات و المجنزرات و عربيات الجيب و كمان معاهم 7000 سفينة عشان تساهم فى عملية الانزال مع دعم جوى ب 11 الف طيارة .. و لاحظ ان دا بس مجرد استعداد لطرف واحد للمعركة ما بالك باستعدادت الالمان الدفاعية .. يعنى تقدر تقول كانت ملحمة بمعنى الكلمة.



وأمر طبيعى رغم انك وفرت جنود وعتاد بس كان لازم تدربهم كويس للانزال دا و فعلا بدأت القوات تتدرب عليه فى جنوب "دايفون" على الساحل الانجليزى و فى التدريبات نفسها مات 749 جنديا نتيجة ان القطع البحرية الالمانيه كانت بتهاجمهم حتى و هما بيتدربوا " امال لما يحاربوا بقى " .. و بدأت اجهزة مخابرات الحلفاء فى عمل خطة خداع استراتيجى للالمان بهدف اخفاء مكان و توقيت الغزو دا تحت مسمى " العملية فورتشن " .. لكن الالمان قدروا يحصلوا عن طريق جواسيسهم ان فيه انزال هيحصل على الساحل الفرنسى لكن مقدروش يعرفوا التفاصيل تحديدا لا المكان و لا الزمان .. لكن الالمان من ناحيتهم قرروا انهم يبتدوا يبنوا الدفاعات اللازمة لصد الغزو دا و اوكلوا المهمه للجنرال "روميل" و كانت تقديراتهم ان الحلفاء هيعملوا الانزال على ساحل كالى فى باريس لسهولة المكان دا للحلفاء فقرروا تركيز الدفاعات عليه اكتر .. لكن رغم دا برضه اخدوا احتياطهم بتأمين شاطئ نورماندى ووفروا ليه 3 جيوش كامله لحمايته يعنى تقريبا 1.5 مليون جندى و زرعوا الشاطئ بدفاعات و الغام ارضيه و بنوا تحصينات من الاسمنت المسلح.



كان فى تخطيط الحلفاء ان انسب وقت للهجوم هو فى شهر يونيو لان الفترة دى بتكون احوال الطقس مناسبة فحطوا يوم 5 يونيو من حيث المبدأ و دا بناء على عوامل المد و الجذر لكشف الدفاعات الالمانية و اكتمال القمر ... لكن اتفاجأوا ان الطقس بدء يتغير و يبقى سيئ من يوم 4 يونيو والامواج بدأت تعلى و دا معناه ان هيبقى فيه صعوبه فى الانزال دا غير ان السحب هتعوق الطيارات من انها تكون عامل دعم للقوات و كان بالفعل هيتم الغاء الانزال دا .. الا انه فى يوم 5 يونيو توقعت الارصاد بتحسن نسبى فى حالة الطقس و بناء عليه قررت قيادة الحلفاء الهجوم يوم 6 يونيو .



فى خلال التوقيت دا الالمان الى حد ما كان عندهم نسبة من التراخى لان المؤشرات بتقول ان الانزال هيكون صعب و دا لسببين اولهم حالة الطقس مش مناسبه فأكيد الحلفاء هيعملوها فى الصيف و تانيهم هدوء جبهة الاتحاد السوفيتى و امر طبيعى فى اى حرب عشان تشتت خصمك لازم تضغط من الجنبين و دا محصلش و على العكس السوفييت كانوا فى حالة استرخاء .



و وصلنا ليوم 6 يونيو و بدأت العمليه نبتون " الاسم الكودى للانزال " و بدأت قوات الحلفاء للوصول و الانزال على الشواطئ .. و رغم حالة الاسترخاء اللى كانت فيها القوات الالمانيه الا انهم قاوموا بمنتهى الشراسه .. كان انزال صعب جدا و لك ان تتخيل ان الفيلق الامريكى السابع فضل يوم كامل و هو مش عارف يتقدم اكتر من 1500 متر على الشاطئ من شراسة الضرب اللى نازل عليهم فى منطقة اوماها .. الا ان فيه مناطق تانيه تم السيطرة عليها بعد 3 ساعات من بداية الانزال و منها اتفتحت ثغرات تقدر تتوغل فيها قوات الحلفاء للداخل و منها انطلقوا لتحرير فرنسا ثم بلجيكا و هولندا و منها على برلين عاصمة الرايخ التالت .



خساير الانزال دا فى بداياته بالنسبة لقوات الحلفاء وصلت ل 10000 قتيل و مصاب اما بالنسبة للالمان كانت حوالى 9000 قتيل و مصاب و كل دا كان فى مجرد يوم او يومين بالكتير و طبعا مع بداية انطلاق الحلفاء للداخل عداد الارقام كان شغال و فى ازدياد .



دا ملخص بسيط ليوم انزال نورماندى .. و لو هتسمحوا انى اقول انطباعات شخصيه على الموضوع دا فممكن الخصها فى كذا نقطة .



- واحد اسمه جون شغال مدرس فى نيويورك متجوز و عنده اولاد فجأه لقى نفسه ماسك سلاح و نازل على شواطئ نورماندى فى فرنسا فقتل المانى اسمه هينريك متجوز برضه و عنده اولاد .. ظروفهم متشابهه .. و بعدها جون اتقتل فى الحرب .. كل دا ليه ؟ .. لمجرد واحد المانى اسمه هتلر كان عاوز الجنس الارى فى المانيا هو اللى يسود العالم فالكلام دا معجبش الساسه فى امريكا و قالك العالم الحر ابقى .. واحد مات و اتشردت اسرته عشان واحد عنده فكره و التانيين عندهم فكرة مضادة .. مجموعة اسر بسيطة بتدفع تمن مجموعه من الافكار .



- السينما .. الانزال دا اتعمل عليه افلام سينمائيه كتير بيستعرض بطولات الجنود الامريكان فى المعركة دى لعل اقواها فيلم "انقاذ الجندى رايان" .. شئ بيدى الشعب الامريكى احساس بالفخر و بعظمة جيشه قديما و حديثا .. اتكلف الفيلم كتير لكن كسب اكتر سواء من الناحيه المعنويه و حتى الربحية .. اعتقد اننا لينا بطولات كتير خصوصا فى حرب اكتوبر تستحق انها تتوثق فى افلام حربيه زى دى .



- اعتقد ان الانزال دا لو كان فشل كان ممكن يبقى فيه كلام تانى عن مصير الحرب دى .. لان على بال ما الحلفاء يبتدوا يحشدوا قوات جديدة بتسليح جديد دا كان هياخد وقت مش قليل و تكون فرصه للالمان يواجهوا الاتحاد السوفيتى و ينتصروا عليه و يأمنوا الجبهه الشرقيه و بعدها يرجعوا للغرب تانى .