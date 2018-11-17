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أخبار البلد

خالد يوسف ناعياً ساطع النعماني: المجد لاسمك

السبت 17/نوفمبر/2018 - 06:52 م
صدى البلد
محمد بدران
نعى المخرج خالد يوسف، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، العقيد ساطع النعماني، الذي رحل عن عالمنا يوم الأربعاء الماضي، في مستشفى بالعاصمة البريطانية "لندن".

ونشر خالد صورتين للراحل، معلقًا "مصر تودع واحدًا من أبطالها، وستظل بطولته وقصة استشهاده ملهمة وخالدة لأجيال تعرف معنى الوطن وتؤمن بالفداء والتضحية من أمثاله".

وأضاف: "كما ستظل قصته عارا علي الأيادي، التي ما عرفت يوما غير زرع الكره والدم والدوران في فلك الحقد والانتقام، المجد لاسم ساطع النعماني".

رحل العميد ساطع النعمانى، ضحية الإخوان فى ميدان النهضة، فجر الأربعاء الماضي، في مستشفى سانت مارى فى العاصمة البريطانية لندن، حيث كان النعمانى يستكمل علاجه بالخارج بعدما شعر بتدهور فى حالته إلى أنه توفى فور نقله للمستشفى لإسعافه.

يُذكر أن العميد ساطع النعماني كان يشغل منصب نائب مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، كان قد أصيب في أحداث ميدان النهضة أمام جامعة القاهرة عام 2013، وتم علاجة بعدة دول وعاد لعملة من جديد.
خالد يوسف ناعياً ساطع النعماني: المجد لاسمك
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