شاهد.. عجائب وطرائف كرة القدم الإفريقية.. لاعب منتخب تنزانيا يضيع فرصة سهلة

شهدت مباراة منتخب تنزانيا وليسوتو لقطة طريفة بعد أن أهدر مهاجم المنتخب التنزاني فرصة سهلة أمام المرمى في المباراة التي انتهت لصالح منتخب ليسوتو بهدف دون رد والتي جمعت المنتخبين في إطار التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019 بالكاميرون.



وشهدت الدقيقة 21 تمريرة خاطئة من مدافع منتخب ليسوتو لكن أهدرها مهاجم منتخب تنزانيا بطريقة "كوميدية" بعد أن حاول تسديدها عدة مرات لكن دون جدوى.



وارتقى منتخب ليسوتو للمركز الثاني، برصيد خمس نقاط، متفوقا بفارق المواجهات المباشرة على تنزانيا، صاحبة المركز الثالث، فيما يتذيل منتخب الرأس الأخضر الترتيب، بأربع نقاط.



