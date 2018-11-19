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مستقبل وطن يكرم حفظة القرآن الكريم بالقاهرة والجيزة

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 02:50 ص
صدى البلد
مصطفى الرماح
نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة القاهرة عدة فعاليات لتكريم حفظة القرآن الكريم بمناسبة ذكرى المولد النبوى وتوزيع الجوائز عليهم وذلك بمناطق "الأميرية - روض الفرج - السيدة زينب" فضلا عن تنظيم قافلة طبية بمختلف التخصصات لتوقيع الكشف الطبى وتوزيع العلاج بجوار مركز شباب الأندلس بالمرج.

وينظم الحزب اليوم احتفاليتين لتكريم حفظة القرآن الكريم بمناسبة المولد النبوى الشريف ب" مركز شباب الوايلي بمنطقة الظاهر - حديقة السلام بمدينة السلام".

وفى محافظة الجيزة نظم الحزب قافلة طبية بمختلف التخصصات لتوقيع الكشف الطبى وتقديم العلاج اللازم للمواطنين بمنطقة الشيخ زايد ، فضلا عن تنظيم احتفالية بمناسبة المولد النبوى بذات المدينة.

كما قام الحزب بتوزيع الملابس الشتوية على الأسر الفقيرة بشارع البحر الأعظم.
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