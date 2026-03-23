عاكسوا فتاة وأطلقوا النار في الهواء.. القبض على 3 أشخاص بأسيوط

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام 3 أشخاص أحدهم يحمل سلاح نارى بالتشاجر مع الأهالى بأسيوط.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 20 الجارى حدثت مشادة كلامية بين الظاهرين بمقطع الفيديو (3 أشخاص – مقيمين بدائرة مركز شرطة الفتح بأسيوط) والأهالى بإحدى القرى بذات المركز لإعتراض الأهالى على قيامهم بمعاكسة إحدى الفتيات ، وقيام أحدهم بإطلاق أعيرة نارية فى الهواء بإستخدام "بندقية آلية" كانت بحوزته.





أمكن ضبط المذكورين وبحوزة أحدهم السلاح النارى، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية .





