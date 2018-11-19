وفد طلابى سودانى يزور معهد الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة

زار وفد طلابي من جامعة الأبيض للثقافة بالسودان، معهد الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة،وذلك مساء أمس الاحد ، وكان في استقبالهم الدكتور سيد رشاد مستشار المنسق العام لشئون الطلاب الأفارقة بالجامعة.



يذكر أن معهد الدراسات الأفريقية هو أول معهد متخصص في الدراسات الأفريقية في مجالات السياسة والاقتصاد واللغات الأفريقية، كما يمنح المعهد درجات عليا "ماجستير ودكتوراه".