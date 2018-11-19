ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

وفد طلابى سودانى يزور معهد الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 05:36 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
طارق موسى
زار وفد طلابي من جامعة الأبيض للثقافة بالسودان، معهد الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة،وذلك مساء أمس الاحد ، وكان في استقبالهم الدكتور سيد رشاد مستشار المنسق العام لشئون الطلاب الأفارقة بالجامعة.

يذكر أن معهد الدراسات الأفريقية هو أول معهد متخصص في الدراسات الأفريقية في مجالات السياسة والاقتصاد واللغات الأفريقية، كما يمنح المعهد درجات عليا "ماجستير ودكتوراه".
loading...

ترشيحاتنا

البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسي بعيد ميلاده

محافظ الدقهلية: إحالة 17 مسئولا تقاعسوا عن إزالة التعديات على أراضي الدولة

محمد صبحي: تنبأت في 2007 أن القدس ستكون عاصمة إسرائيل.. فيديو

أحمد مجاهد: الأكبر سنا من ينوب عن أبو ريدة في حال غيابه

عملان ترى من خلالهما رسول الله في المنام

أطعمة تساعد على استعادة الطاقة والنشاط

تكريم نجوم الفن بختام القومي للسينما في دورته الـ 22.. صور

الكويت: العلاقات مع مصر ضاربة فى أعماق التاريخ ولا تهزها صغائر الأمور

محمد رمضان ينفى رغبته إحياء حفلات غنائية .. ويعلن عن أعماله الفنية فى 2019

بتكلفة لا تتعدى 2 جنيه.. اصنعي بنفسك غسولا للفم

مستشار وزير التموين يكشف موعد إضافة مواليد جدد.. فيديو

اليوم.. قطع المياه عن القناطر الخيرية 6 ساعات لأعمال غسيل الشبكات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وليد توفيق يحيي احتفالية من قرطاج.. صور‎

تكريم نجوم الفن بختام القومي للسينما في دورته الـ 22.. صور

وزيرة الثقافة توزع جوائز الدورة 22 للقومي للسينما ..صور

شاهد.. 85 صورة من عزاء الشهيد ساطع النعماني

حكاية بلكونة شهدت قصة عشق زوجين مسنين.. و40 طعنة أنهت حياتهما من أجل السرقة..صور

فيديو

موجز الأخبار.. ظهور كرات لهب في سماء أمريكا.. وسارة سلامة تتحدى مجدى كامل
البترول: ارتفاع معدلات استهلاك بنزين 95 من 60 ألف لتر يوميا لمليون .. فيديو
مستشار وزير التموين يكشف موعد إضافة مواليد جدد.. فيديو
مستشار وزير التموين يزف بشرى سارة لـ المواطنين ..فيديو
فيديوجراف: تاريخ تدشين كاتدرائية العباسية.. وحقيقة تبرع الرئيس عبدالناصر لبنائها

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إصدار قانون مكافأة نهاية الخدمة للمطلقات؟

هل تؤيد إصدار قانون مكافأة نهاية الخدمة للمطلقات؟