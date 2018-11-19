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محافظات

الأورمان توزع 400 كيلو لحوم على الأسر الأولى بالرعاية بالمنيا..صور

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 12:33 م
لاحتفال بالمولد النبوي
لاحتفال بالمولد النبوي الشريف
ايمن رياض
وزع احمد جبريل السكرتير العام المساعد بمحافظة المنيا، 400 كيلو من اللحوم مقدمة من جمعية الأورمان للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بالمجان بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف لعام 1440 هجريًا وذلك بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي.

جاء ذلك بحضور عبد الحميد الطحاوى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وسيد الشوربجى مدير فرع جمعية الأورمان.

وأشاد السكرتير المساعد بجهود ومساهمات مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات للتخفيف عن المواطنين والمساهمة في حل مشكلاتهم، وقال إنّ الدولة لا تدخر جهدًا فى مساعدة أبنائها، وهناك دور كبير لمؤسسات المجتمع المدني والأفراد في حل معظم هذه المشكلات.

ومن جانبه ، قال سيد الشوربجي، إن الجمعية تستهدف توزيع 53 طنا من اللحوم لـ26 ألف مستفيد من أبناء المحافظة كمرحلة أولى وذلك بهدف تخفيف أعباء المعيشة عن كاهل المواطنين وتوصيل المواد الغذائية للفئات المستحقة.
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