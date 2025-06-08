محافظ شمال سيناء تهنئ الجرحى الفلسطينيين في مستشفى نخل المركزي بعيد الأضحى

قام محافظ شمال سيناء اللواء الدكتور خالد مجاور اليوم بزيارة إلى مستشفى "نخل" المركزي في مدينة "نخل" بوسط سيناء، حيث قدم التهنئة إلى الجرحى الفلسطينيين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كما قام بتوزيع الهدايا والألعاب على الأطفال بالمستشفى.

وأكد المحافظ - بحسب بيان أصدرته المحافظة اليوم - تخصيص كل الإمكانيات الطبية المتوفرة بالمحافظة، بالإضافة إلى الدعم اللازم من وزارة الصحة للجرحي والمرضى الفلسطينيين في مستشفيات شمال سيناء.