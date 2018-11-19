ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ضبط عاطل أصاب عاملا بطلق نارى لخلافات مالية فى منية النصر

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 01:57 م
صورة أرشيفية - ضبط
صورة أرشيفية - ضبط
همت الحسينى
ألقى ضباط مباحث مركز شرطة منية النصر، القبض على عاطل تعدى بسلاح نارى على عامل وأصابه بطلق خرطوش فى الساق اليمنى لخلافات مالية بينهما.

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إشارة لمركز شرطة منية النصر من مستشفى منية النصر يفيد بوصول "ابراهيم ه ع" ١٩ عاما عامل ومقيم قرية الرياض دائرة المركز مصاب برش خرطوش بالساق اليمنى.

وبانتقال رجال المباحث لمكان البلاغ وسؤاله اتهم "أحمد ع ا" ٣٢ عاما عاطل ومقيم ذات القرية بالتعدى عليه بفرد خرطوش لوجود خلافات مالية بينهما وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة.
loading...

ترشيحاتنا

عرض أسد للبيع لأول مرة على فيسبوك.. والزراعة ترد.. فيديو

الخارجية تحيي ذكرى مرور 23 عاما على تفجيرات سفارة مصر بباكستان

الكنيسة الكاثوليكية فى ذكرى المولد النبوي الشريف: حفظ الله مصر وشعبها

محمد هنيدي يتصدر جوجل بسبب أحمد زكي

ضبط مصنع زيوت ومخزن بدون ترخيص ومواد غذائية مجهولة المصدر بالدقهلية

المرور: غلق طريق الإسكندرية الصحراوي من الكيلو 40 وحتى الكيلو 47.. فيديو

صدمة غادة عادل وإنجي علي بعد بلوغهما سن الشيخوخة.. فيديو وصور

شوبير يكشف كواليس العملية الجراحية التى يخضع لها الخطيب

4 ظواهر لا تفوتك عن التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2019

خالد مرتجي يطالب جماهير الأهلي بالدعاء لـ الخطيب

حقيقة تدهور الحالة الصحية للفنان أحمد زاهر

السيسي مدافعا عن الأزهر: عقلية رجل الدين الحقيقي يجب أن تكون جامعة.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رامي مالك يتألق مع حبيبته لوسي في حفل Governors Awards بـ لوس أنجلوس.. صور

درة تخطف الأنظار بفستان أسود جرئ

صدمة غادة عادل وإنجي علي بعد بلوغهما سن الشيخوخة.. فيديو وصور

زينة تبهر متابعيها بإطلالة جديدة .. صور

وليد توفيق يحيي احتفالية من قرطاج.. صور‎

فيديو

طريقة عمل الملبن الحبل في المنزل
السيسي يدعو للاقتداء بالرسول: خلقه العظيم سينقذ عقولنا من حيرتها.. فيديو
السيسي: بشوف العجب من الناس أثناء إدارة الدولة..فيديو
السيسي: هنقابل ربنا يوم القيامة وهنتحاسب على كل كلمة وفعل..فيديو
السيسي: هناك من انحرف عن تعاليم الشريعة ليتبع رؤى متطرفة..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد سن قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين؟

هل تؤيد سن قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين؟