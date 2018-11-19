ضبط عاطل أصاب عاملا بطلق نارى لخلافات مالية فى منية النصر

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة منية النصر، القبض على عاطل تعدى بسلاح نارى على عامل وأصابه بطلق خرطوش فى الساق اليمنى لخلافات مالية بينهما.



تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إشارة لمركز شرطة منية النصر من مستشفى منية النصر يفيد بوصول "ابراهيم ه ع" ١٩ عاما عامل ومقيم قرية الرياض دائرة المركز مصاب برش خرطوش بالساق اليمنى.



وبانتقال رجال المباحث لمكان البلاغ وسؤاله اتهم "أحمد ع ا" ٣٢ عاما عاطل ومقيم ذات القرية بالتعدى عليه بفرد خرطوش لوجود خلافات مالية بينهما وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم.



وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة.