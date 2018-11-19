عمرو سعد يواصل تصوير بركة الشهر المقبل

يستعد الفنان عمرو سعد للسفر إلى الأقصر بداية ديسمبر المقبل، وذلك لاستكمال تصوير مسلسل «بركة»، حيث يتبقى 28 يومًا بالتصوير، وتجمعه هذه المشاهد بالفنانة هالة صدقى التى تجسد شخصية والدته خلال الأحداث.



ويقدم عمرو شخصية بركة الشاب الذى ينشأ بين عائلة صعيدية تعيش فى القاهرة ويتعرض لكثير من المشاكل والصعوبات.



"بركة" تأليف محمد الشواف وإخراج محمود كريم وبطولة كمال أبو رية ورياض الخولى وعبد الرحمن أبوزهرة وأحمد حلاوة ومحمد أبو داود.



من المعروف أن آخر أعمال عمرو سعد فيلم كارما مع المخرج خالد يوسف وشاركته البطولة الفنانة زينة وغادة عبد الرازق.