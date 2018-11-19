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رياضة

سها إبراهيم عضوا باللجنة الإعلامية لمؤتمر رياضة المرأة العربية

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 04:56 م
صدى البلد
ريهام بكير
اختيرت الإعلامية سها إبراهيم ضمن اللجنة الإعلامية للمؤتمر الدولي لرياضة المرأة العربية الذي تنظمه الجمعية المصرية للاجتماع الرياضي تحت عنوان "التحديات والفرص" والذي ينظم في العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 27 إلى 30 مارس 2019 برعاية جامعة الدول العربية.

ويقام المؤتمر برعـاية وحضور كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضـة، والدكتورة غادة والي، وزير التضـامن الاجتماعي، إلى جانب العديد من الشخصيات العربية، ومشاركة واسعة من عدد كبير من الباحثين من مختلف الجامعات العربية إلى جانب القيادات العربية التي تمثل أبرز المؤسسات الرياضية في الوطن العربي ويتشرف المؤتمر بكون مؤسسة بهية لاكتشاف وعلاج سـرطان الثدي للسيدات هي الراعي الخيـري للحدث.

ويتضمن المؤتمر العديد من الفعاليات الكبرى أهمها: استضافة بطلات العرب في الألعاب الأولمبية الصيفية حيث يشاركن في واحدة من الندوات الكبرى للحديث عن إضاءات ونجاحات حققتها المرأة العربية في الساحات الأولمبية.

حيث أعلنت كل من البطلات (نزهة بيدوان، حسناء بنحسي من المغرب، حسيبة بولمرقة، نورية مراح، صرايا حداد من الجزائر، مروى العمري، إيناس بوبكري من تونس، هداية ملاك، عبير عبد الرحمن من مصر) مشاركتهن في المؤتمر.
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