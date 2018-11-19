محافظ المنوفية يفتتح المركز الجامعي للتطوير الوظيفي بالسادات

افتتح اليوم اللواء أركان حرب سعيد عباس محافظ المنوفية والدكتور أحمد بيومي رئيس جامعة مدينة السادات المركز الجامعي للتطوير الوظيفي بمدينة السادات بحضور الدكتور إيهاب عبد الرحمن الرئيس الأكاديمي للجامعة الأمريكية والدكتور أشرف حاتم مستشار الجامعة الأمريكية بالقاهرة والأستاذة ريبيكا لاتوركا نائب رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بجامعة مدينة السادات.



يأتي هذا في إطار التعاون المشترك بين جامعة مدينة السادات والجامعة الأمريكية بالقاهرة لإفتتاح المركز الجامعى للتطوير المهنى بالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.



بدأ الحفل بالسلام الجمهوري أعقبه آيات من الذكر الحكيم ، ثم عرض فيلم تسجيلي عن أهم الخدمات والأنشطة التي يقدمها المركز لرواده ، حيث تفقد المحافظ ومرافقيه قاعات التدريب وتجهيزات المركز معربًا عن سعادته وتقديره للمستوى المتميز للمركز، مؤكدًا أنه سيكون بمثابةً دعمًا فعليًا للطلاب ومطالبًا الشباب بتحقيق أفضل استفادة من هذا الصرح العلمي المتميز في مجال ريادة الأعمال .



وأكد رئيس جامعة مدينة السادات علي أن مركز التطوير الوظيفي بمدينة السادات يعد الخامس علي مستوي الجمهورية ، ويهدف إلى تنمية مهارات طلاب جامعة مدينة السادات المهنية ورفع قدراتهم ودعم تنافسيتهم لتأهيلهم لسوق العمل وزيادة فرص ومعدل حصولهم على الوظائف من خلال تقديم العديد من البرامج التدريبية وورش العمل ، فضلًا عن الإستشارات من ذوى الخبرة فى مجال التوظيف ، مشيرًا إلى أن المركز قد حقق نجاحا كبيرًا فى المرحلة الأولى ، حيث سجل أكثر من 18 دورة تدريبية وتم تدريب أكثر من 400 طالب وطالبة من مختلف كليات جامعة السادات على مهارات التوظيف بالإضافة إلى تقديم برامج اللغة الإنجليزية والمعتمدة من الجامعة الأمريكية .



وأضاف رئيس جامعة السادات إلى أن المركز يعمل بشكل دورى بعقد ورش عمل لتأهيل الطلاب لعمل المقابلات الشخصية فضلا عن الدورات التدربيبة المتخصصة فى مختلف المجالات فى مجال ريادة الأعمال وتنمية المشروعات،مؤكدًا على أن العمل بالمركز يقوم على قدم وساق وتكثيف المجهودات لزيادة عدد من المستفيدين فى العام الدراسى الحالى ليصل إلى أكثر من 4000 طالب وطالبة للإستفادة من الدورات التدريبية بالمركز.



فيما أشاد الرئيس الأكاديمي للجامعة الأمريكية بالتطور الملحوظ الذي شهدته محافظة المنوفية ، موجهًا الشكر لمحافظ المنوفية للتعاون الجاد والمثمر في مجال تنمية مهارات الطلاب بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، مشيرًا إلي أن مركز التطوير المهني بمدينة السادات سيقدم خدمات مماثلة لخدمات مركز الجامعة الأمريكية بالقاهرة .



وفي كلمته رحب محافظ المنوفية بالحضور على أرض المنوفية، معربًا عن سعادته بالمشاركة في إفتتاح مركز التطوير الوظيفى ذات الصرح العلمي الرائع والذي يقوم على تنمية مهارات طلاب الجامعة فى تخطيط مسارهم المهنى وتنمية مهاراتهم المهنية اللازمة للالتحاق بسوق العمل المعاصر ، مشيدًا بدور المركز الفعال فى الوصول إلى رواد الأعمال وخلق بيئة إيجابية تدعمهم وتنمي قدراتهم وزيادة القدرة التنافسية للدخول إلي سوق العمل والمنافسة بقوة ، مؤكدًا بأن المحافظة علي أتم الإستعداد لتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للتوسع في المراكز البحثية ونقل الخبرات الحديثة في مجال التدريب المهني .



وفي الختام قدم رئيس جامعة السادات والرئيس الأكاديمي للجامعة الأمريكية درعي الجامعة لمحافظ المنوفية تقديرًا لجهوده .