الصحة: 10 ملايين مواطن خضعوا لفحص فيروس سي .. فيديو

دعا الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، المواطنين بالذهاب للمراكز والوحدات الصحية لعمل تحليل للكشف على فيروس سي .



وأضاف خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج «آخر النهار» المذاع على قناة "النهار"، تقديم الإعلامي معتز الدمرداش، أن المرحلة الأولى ستنتهى بعد 10 أيام من الآن، مؤكدا الوزارة تتلقى الاتصال على الخط الساخن الذى يحمل رقم 15335 ، وبعد ذلك يتم توجيهه على المركز الذي يقوم بالذهاب له لإجراء المسح.



أشار إلى أن الوزارة ستقوم بمسح طبي لطلاب الثانوية العامة أول ديسمبر المقبل، وذلك بناء على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وكشف أن الوزارة حصلت على العقار المصرح به دوليا لعلاج المواطنين من سن 12 إلى 18 عاما وأكد أنه معتمد من منظمة الغذاء والدواء الأمريكية.



وتابع : أن هناك 10 ملايين مواطن قاموا بإجراء الفحص خلال شهر ونصف، مؤكدا أن العينات الإيجابية وصلت لـ 400 ألف ويتم علاجهم بالمجان على نفقة الدولة.

