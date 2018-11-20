تحويلات مرورية جديدة بمدينة نصر والقاهرة الجديدة.. تعرف عليها

أفاد مصدر أمني بمرور القاهرة ‏بأنه ‏ورد إخطار من إدارة المهندسين العسكريين يفيد بوقوف ونش عملاق ‏لرفع مشاية معدنية خاصة بكوبري المشاه فى القادم من كوبري المشير اتجاه القاهرة الجديدة والقادم من القاهرة الجديدة اتجاه محور الشهيد وستكون هناك تحويلات من الساعة 6 صباحا فى القادم من محور الشهيد اتجاه القاهرة الجديدة كالاتى :



1- ‏القادم من ميدان الشهيد لا يسمح له بالصعود اتجاه مطلع كوبري المشير الغربي ويتم الإرشاد اتجاه محمد زكي اتجاه الدائري .



2-‏القادم من الوفاء والأمل لا يسمح له بالدخول اتجاه نفق الوفاء والأمل إتجاه محور NA ويتم الإرشاد إتجاه محور الشهيد .



3- ‏القادم من طريق الواحة لا يسمح لهم بسلوك مطلع كوبري الواحة اتجاه محور NA ويتم الإرشاد اتجاه كوبري الواحة اتجاه مدينة نصر .



4- ‏القادم من طريق الواحة لا يسمح له بالدخول يمينا اتجاه الطريق الدائري المؤدي الى محور NA يتم الإرشاد اتجاه مطلع كوبري الواحة اتجاه زهراء ‏مدينة مصر .



واشار المصدر الى ان القادم من القاهرة الجديدة اتجاه محور NA من الساعة 10 صباحا حتي الساعة 1 مساء ، على ان تكون التحويلات كالاتي :



1- ‏القادم من شارع التسعين الجنوبي لا يسمح له بالصعود على كوبري التسعين اتجاه محور NA ويتم الإرشاد اتجاه المسطح اتجاه الدائري.



2- ‏القادم من الطريق الدائري لا يسمح له بالدخول يمين اتجاه محور NA ويتم الإرشاد بمعرفة الادارة العامة للمرور اتجاه الطريق الدائري .



3- ‏القادم من الطريق الدائري من جهة المعادي لا يسمح له بالصعود مطلع كوبري التسعين اتجاه NA ويتم الإرشاد اتجاه الطريق الدائري بمعرفة الادارة العامة للمرور .



واوضح المصدر ان مدة العمل ستكون من الساعة 6صباحا حتى الساعة9 صباحا يوم الثلاثاء 20‏/11‏/2018 م في الاتجاه القادم محور NA اتجاه القاهرة الجديدة ومن الساعة 10صباحا حتى الساعة 1 مساء في الاتجاه القادم من القاهرة الجديدة اتجاه محور NA ‏يوم الثلاثاء 20‏/11‏/2018 م .



وتقوم الادارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة اَي كثافات مرورية متوقعة لتيسير حركة المرور بالمنطقة..وستقوم الشركة المنفذة للمشروع بوضع المساعدات الفنية والاقماع والاضاءات الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة.

