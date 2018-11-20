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حوادث

ضبط المتهم الثالث فى واقعة قتل شخص وزوجته بالدقهلية

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 03:20 م
اللواء محمد حجي
اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية
همت الحسينى
تمكنت مباحث الدقهلية من ضبط المتهم الثالث قى واقعة قتل رجل وزوجته داخل شقتهما، حيث شارك فى الجريمة بالتخلص  منهما أثناء سرقتهما داخل المنزل الذي يقيمان به.

وتلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية يفيد بتوصل فريق البحث المكون من العميد أحمد شوقي، رئيس مباحث المديرية، والمقدم محمد الحسينى رئيس فرع شرق الدقهلية، والرائد أبو العزم فتحي، رئيس مباحث دكرنس، إلى المتهمين في واقعة قتل شخص يدعى عادل المهدي "53 عامًا" وزوجته فاتن  المرسي 45 عامًا داخل شقتهما بقرية ميت طريف التابعة لمركز دكرنس. 

وتبين من التحريات أن المتهمين هما "حمدى.ع .ا - 31 عامًا - عريف شرطة - مقيم المحمودية"، و"ر مضان .م .ا - 30 عامًا - عامل" وتم ضبط المتهم الثالث محمد .ع .ج 20 عاما طالب وله صلة قرابة بالمجنى عليه ، حيث قاموا قتل المجني عليهما وسرقة مبالغ مالية كانت بحوزتهما، حيث كان القتيل يمتلك قطعة أرض باعها بمبلغ قيمته نصف مليون جنيه وقيامه بشراء مصوغات ذهبية لزوجته وفور علمهما بوجود المبلغ والمصوغات خططا للسرقة والتخلص منهما عقب رؤيتهما لهما، وحرر محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة.
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