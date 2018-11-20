البرتغال تتعادل مع بولندا 1-1 في دوري الأمم الأوروبية.. فيديو

تعادل المنتخب البولندي مع نظيره البرتغالي، بهدف لكل منهما في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم على أرضية ملعب " أفونسو هنريكيس ", في إطار مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري الأبطال.



سجل المنتخب البرتغالي هدف التقدم عن طريق أندريه سيلفا في الدقيقة 34، واستطاع المنتخب البولندي أن يسجل هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة " 66 " لينتهي اللقاء 1-1 .



حسمت البرتغال تأهله لنصف النهائي في الجولة الماضية , بينما هبط بولندا الى التصنيف الثاني , ورفع المنتخب البرتغالي رصيده الى 8 نقاط , بينما رفع بولندا رصيده الى نقطتين .