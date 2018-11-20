ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

البرتغال تتعادل مع بولندا 1-1 في دوري الأمم الأوروبية.. فيديو

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 11:58 م
صدى البلد
أحمد هاني
تعادل المنتخب البولندي مع نظيره البرتغالي، بهدف لكل منهما في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم على أرضية ملعب " أفونسو هنريكيس ", في إطار مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري الأبطال.

سجل المنتخب البرتغالي هدف التقدم عن طريق أندريه سيلفا في الدقيقة 34، واستطاع المنتخب البولندي أن يسجل هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة " 66 " لينتهي اللقاء 1-1 .

حسمت البرتغال تأهله لنصف النهائي في الجولة الماضية , بينما هبط بولندا الى التصنيف الثاني , ورفع المنتخب البرتغالي رصيده الى 8 نقاط , بينما رفع بولندا رصيده الى نقطتين .
loading...

ترشيحاتنا

شاهد.. تعليق الكابتن شطة على قرار إيقاف الحكم الزامبي سيكازوي

ويزو: تعرضت للتنمر بسبب وزني.. واسمي في ابتدائي كان ماما عضلات.. فيديو

غادة والي بصحبة شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة على سجادة القاهرة السينمائي

4 وزيرات يتألقن فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

أحمد الفيشاوي وزوجته يثيران الجدل من جديد بـ القاهرة السينمائي.. فيديو

فييرا يقترب من الرحيل عن الإسماعيلي ووهبة البديل المؤقت

أحمد موسى يكشف عن تطورات مهمة في البيت الأبيض بشأن قضية خاشقجي

الحماية المدنية تحاول السيطرة على حريق في أرض زراعية بسيوة

يقتل القتيل ويمشي في جنازته.. خنق رفيق غربته وشق بطنه ووضع داخلها "جبس"

حسن حسنى ينهار من البكاء بعد تكريمه بمهرجان القاهرة.. فيديو

زوجة أحمد الفيشاوي بإطلالة مختلفة في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

مستشفى منوف العام مقبرة المرضى.. القطط تشارك المرضى النوم بالغرف.. القمامة تحاصر المكان.. الأسّرة بلا وسائد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. كل نجوم مهرجان القاهرة على السجادة الحمراء

بعد إثارتها الجدل .. شاهد أغرب إطلالة فى مهرجان القاهرة السينمائي

إطلالة أنثوية لنور في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

يسرا تبهر متابعيها في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

غادة والي بصحبة شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة على سجادة القاهرة السينمائي

فيديو

شاهد.. تعليق الكابتن شطة على قرار إيقاف الحكم الزامبي سيكازوي
البرازيل تهزم الكاميرون بهدف نظيف وديا .. فيديو
كاتب سعودي: قطر أصغر من أن نتحدث عنها
رئيس تحرير عكاظ: صفقات السلاح ليست هبة ونحصل عليها بأموالنا
ويزو: تعرضت للتنمر بسبب وزني.. واسمي في ابتدائي كان ماما عضلات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟