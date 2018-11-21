مكافحة الفيروسات تحذر المواطنين من هذا المرض

حذّر الدكتور يحيي الشاذلي، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، المواطنين، من تناول الطعام قبل الخضوع للنوم مباشرة؛ لعدم الإصابة بمرض السمنة.





وأضاف في تصريحات هاتفية لبرنامج " مصر النهاردة " ، المذاع عبر الفضائية "الأولى"، أن مرض السمنة من الأمراض الخطيرة التي تتسبب في كثير من الأمراض مثل " القلب ، والضغط ، والسكر، وغيرهما " .



