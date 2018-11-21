ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

مكافحة الفيروسات تحذر المواطنين من هذا المرض

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 03:49 ص
الدكتور يحيي الشاذلي
الدكتور يحيي الشاذلي ، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات
حسام الحارتي
حذّر الدكتور يحيي الشاذلي، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، المواطنين، من تناول الطعام قبل الخضوع للنوم مباشرة؛ لعدم الإصابة بمرض السمنة.

وأضاف في تصريحات هاتفية لبرنامج " مصر النهاردة " ، المذاع عبر الفضائية "الأولى"، أن مرض السمنة من الأمراض الخطيرة التي تتسبب في كثير من الأمراض مثل " القلب ، والضغط ، والسكر، وغيرهما " .

وأكد أن الحملة أسفرت عن أن نسبة الإصابة بالسمنة 60%، معلقا: "السمنة في مصر سببها سوء نظام التغذية، وهي كارثة وبلوة تسبب أمراض القلب والضغط، وقد تؤدي للإصابة بالتليف الكبدي والسرطان والسكر والفشل الكلوي والروماتيزم والتهاب المفاصل وعدم القدرة على الحركة".
loading...

ترشيحاتنا

زوجة أحمد الفيشاوي بإطلالة مختلفة في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

التضامن تنظم ورشة عمل لدراسة تيسير تراخيص الحضانات.. اليوم

بمشاركة أزارو والنقاز وساسي.. المغرب يفوز على تونس بهدف نظيف وديا

إطلالة مشرقة لـ شيرين رضا في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

محمد رمضان يعلن أسماء الأفلام الجديدة التي يشارك بها.. فيديو

إطلالة غريبة لـ رانيا يوسف في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

إطلالة أنثوية لنور في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

ويزو: تعرضت للتنمر بسبب وزني.. واسمي في ابتدائي كان ماما عضلات.. فيديو

روجينا بإطلالة غير موفقة في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي .. صور

أجيري: ما تخافوش على المنتخب.. ومروان محسن أهم مهاجم

الترجي ينافس الأهلي والإسماعيلي على ضم مالانجو مهاجم مازيمبي

ليلى علوي تعلن موعد عرض مسلسلها التاريخ السري لكوثر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. كل نجوم مهرجان القاهرة على السجادة الحمراء

بعد إثارتها الجدل .. شاهد أغرب إطلالة فى مهرجان القاهرة السينمائي

إطلالة أنثوية لنور في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

يسرا تبهر متابعيها في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

غادة والي بصحبة شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة على سجادة القاهرة السينمائي

فيديو

أجيري: ما تخافوش على المنتخب.. ومروان محسن أهم مهاجم
أحمد موسى يكشف عن زيارة سرية مرتقبة من نتنياهو إلى قطر
شاهد.. تعليق الكابتن شطة على قرار إيقاف الحكم الزامبي سيكازوي
البرازيل تهزم الكاميرون بهدف نظيف وديا .. فيديو
كاتب سعودي: قطر أصغر من أن نتحدث عنها

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟