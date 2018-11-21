مكافحة الفيروسات تحذر المواطنين من هذا المرض

حذّر الدكتور يحيي الشاذلي، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، المواطنين، من تناول الطعام قبل الخضوع للنوم مباشرة؛ لعدم الإصابة بمرض السمنة.
وأضاف في تصريحات هاتفية لبرنامج " مصر النهاردة " ، المذاع عبر الفضائية "الأولى"، أن مرض السمنة من الأمراض الخطيرة التي تتسبب في كثير من الأمراض مثل " القلب ، والضغط ، والسكر، وغيرهما " .
وأكد أن الحملة أسفرت عن أن نسبة الإصابة بالسمنة 60%، معلقا: "السمنة في مصر سببها سوء نظام التغذية، وهي كارثة وبلوة تسبب أمراض القلب والضغط، وقد تؤدي للإصابة بالتليف الكبدي والسرطان والسكر والفشل الكلوي والروماتيزم والتهاب المفاصل وعدم القدرة على الحركة".