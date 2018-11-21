تركيا تتحدى الولايات المتحدة وتملي شروطها على ترامب

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن صفقة شراء تركيا لمنظومة صواريخ "إٍس-400" الروسية "محسومة" ولا يمكن إلغاؤها، وأن أنقرة تحتاج للمزيد من الصفقات الدفاعية التي يمكن الحصول عليها من الولايات المتحدة "الحليفة". وذلك ردا على الرفض الأمريكي للصفقة.





وبحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية، قال أوغلو للصحفيين، بعد اجتماع مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، إن أنقرة تريد إعفاءات دائمة من العقوبات الأمريكية ضد إيران.





وأضاف أن تركيا سلمت واشنطن 84 اسمًا لأعضاء بمنظمة فتح الله جولن من أجل إعادتهم الى البلاد.



