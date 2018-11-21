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فن

رامي إمام يوجه رسالة للفنان حسن حسني بعد تكريمه

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 11:15 م
صدى البلد
سمر سعد
هنّأ المخرج رامي إمام، الفنان القدير حسن حسني، عبر إنستجرام، على تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الأربعين.

وكتب إمام: "الراجل ده أجيال كتير في الفن عدت عليه، من أواخر السبعينيات لحد يومنا هذا، الراجل ده اشتغل مع جميع ممثلين وممثلات مصر بلا استثناء، الراجل ده كان العامل المشترك في جميع أفلام شباب الفنانين من منتصف التسعينيات وبرضو لحد وقتنا هذا".

وأضاف: "أنا واحد من اللي كان له الفخر والشرف أني اشتغل معاه في "غبي منه فيه" و"بوحة"، وقد إيه استمتعت في الشغل معاه؛ لبساطته وخفة دمه وتلقائيته".

واستكمل: "شكرًا مهرجان القاهرة السينمائي ورئيسه ومديره لتكريمكم النجم الكبير حسن حسني، ربنا يكرمك يا عّم حسن ويديك الصحة والعافية، وتفضل على طول وسطينا وتفرحنا".

يُذكر أن الفنان حسن حسني تم تكريمه أمس في الدورة الـ40 من مهرجان القاهرة السينمائي، والتي يترأسها السيناريست محمد حفظي.
رامي إمام يوجه رسالة للفنان حسن حسني بعد تكريمه
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