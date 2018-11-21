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أخبار البلد

وزيرة السياحة تكشف معايير تحفيز رحلات الشارتر إلى مصر

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 11:17 م
وزيرة السياحة مع
وزيرة السياحة مع محرري الملف
محمد الاسكندرانى
قالت الدكتورة رانيا المشاط،وزيرة السياحة، إنه تم إنهاء تسوية جميع مستحقات برنامج تحفيز الطيران لعام 2016-2017 بالاضافة الي العمل علي الانتهاء من سداد مستحقات برنامج 2017-2018.

وأكدت الوزيرة في تصريحات صحفية أن الوزارة قامت بتنظيم ورشة عمل فى مايو الماضي مع وزارة الطيران المدني واتحاد الغرف السياحية والوكلاء المحليين لمنظمي الرحلات الدوليين وشركات الطيران كحوار مجتمعي عن أوجه التطوير المطلوبة في الضوابط الخاصة ببرنامج التحفيز الجديد .

أوشارت الوزيرة الي انه تم عقد العديد من الاجتماعات بين وزارتي الطيران والسياحة بما تشمله من فرق عمل للاعداد لبرنامج تحفيز الطيران الجديد.

أوضحت انه تم صياغة واطلاق برنامج تحفيز الطيران الجديد بالتعاون مع وزارة الطيران المدني الذي يبدأ 1 نوفمبر الجاري الي 29 ابريل 2020 ويقوم علي عدد من المعايير منها تميز المحافظات التي تأثرت معدلات السياحة الوافدة اليها في الفترة الاخيرة لدفع مزيد من الحركة اليها ، وتقليل وتبسيط الاجراءات الادارية والورقية التي تستلزمها عملية التحفيز مع وضع مواعيد محدده للتقدم وصرف المستحقات تضمن عملية انهاء واضحة ومرنة وميسرة واعطاء حوافز اضافية عندك تحقيق نمو مستدام مرة واحدة كل 6 أشهر مقسمة لشرائح تصاعدية علي الرحلات المحفزة .
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