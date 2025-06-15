بيكهام يُدعّم إنتر ميامي أمام الأهلي في افتتاح مونديال الأندية 2025

شهد ملعب "هارد روك" بمدينة ميامي الأمريكية، وصول النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، مالك نادي إنتر ميامي، لحضور مواجهة فريقه أمام النادي الأهلي المصري، في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025، حيث حرص على التواجد لدعم اللاعبين في هذه المواجهة المرتقبة.

وتأتي هذه المباراة في إطار الجولة الأولى من المجموعة الأولى بالبطولة العالمية، التي تقام لأول مرة بمشاركة 32 فريقًا، في نسخة موسعة تحمل طموحات كبرى من الأندية المشاركة.

ويمثل إنتر ميامي قارة أمريكا الشمالية في البطولة، بعد نتائجه اللافتة على الساحة القارية، ويقود الفريق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي يعد أبرز الأسماء المنتظرة في الحدث، وسط حضور إعلامي وجماهيري عالمي.

من جانبه، يدخل الأهلي اللقاء ممثلا لقارة إفريقيا، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا، ليواصل حضوره القوي في البطولة التي يمتلك فيها تاريخا مميزا.

وتنطلق صافرة المباراة فجر الأحد 15 يونيو 2025، في تمام الثالثة صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والرابعة صباحًا بتوقيت الإمارات.

وتعد هذه المواجهة الثانية للأهلي أمام فريق أمريكي في مونديال الأندية، إذ سبق له مواجهة سياتل ساوندرز الأمريكي في نسخة 2023 بالنظام القديم، وفاز انذاك بهدف دون رد أحرزه محمد مجدي "أفشة".

ويتطلع الأهلي لتكرار التفوق على الأندية الأمريكية، وافتتاح مشواره في النظام الجديد للبطولة بنتيجة إيجابية، بينما يسعى إنتر ميامي لترك بصمة في ظهوره الأول في الحدث العالمي، خاصة بحضور بيكهام وقيادة ميسي.