سوار فلسطين والمصحف.. ظهور لافت لـ حسين الشحات قبل مواجهة إنتر ميامي بمونديال الأندية|شاهد

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل إلى ملعب "هارد روك" بمدينة ميامي الأمريكية، استعدادًا لخوض مواجهة إنتر ميامي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وشهدت لحظات دخول الفريق للملعب لقطة لافتة، حيث ظهر اللاعب حسين الشحات مرتديا سوارا يحمل علم فلسطين، في لفتة تضامنية مع القضية الفلسطينية، كما حمل في يده نسخة من القرآن الكريم، في مشهد نال إعجاب الجماهير.

وأعلن المدير الفني للفريق، البرتغالي خوسيه ريبييرو، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به المواجهة المرتقبة أمام إنتر ميامي، والتي تعد بداية مشوار المارد الأحمر في البطولة العالمية.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

- حراسة المرمى: محمد الشناوي

- خط الدفاع: محمد هاني – أشرف داري – ياسر إبراهيم – أحمد نبيل كوكا

- خط الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – محمد علي بن رمضان – إمام عاشور – تريزيجيه

- خط الهجوم: وسام أبو علي

وتنطلق المباراة فجر اليوم الأحد 15 يونيو 2025 في تمام الساعة الثالثة صباحا بتوقيت القاهرة والرياض، والرابعة صباحا بتوقيت الإمارات، على أن تقام على ملعب "هارد روك" الشهير.

ويشارك الأهلي في هذه النسخة من كأس العالم للأندية ممثلًا عن قارة إفريقيا بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا، في حين يدخل إنتر ميامي البطولة كممثل عن أمريكا الشمالية، بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي ينتظر ظهوره بشدة في هذا الحدث العالمي.

وتعد هذه المباراة أولى مواجهات المجموعة الأولى ضمن نظام البطولة الجديد الذي يشهد مشاركة 32 فريقًا للمرة الأولى في تاريخ المسابقة، وسط آمال من جماهير الأهلي بتحقيق انطلاقة قوية تليق بتاريخ النادي في المشاركات الدولية.