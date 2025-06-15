10 نصائح للطلاب تساعدهم على تحصيل العلم واستثمار الوقت .. تعرّف عليها

كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن 10 نصائح للطلاب تساعدهم على تحصيل العلم واستثمار الوقت.

وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن أولى هذه النصائح أن يحافظ الطالب على أداء الصلاة في أوقاتها، وعلـى بـر الوالدين، ولا ينقطع عـن الدعـاء، وأن يسـأل اللـه مـن فضلـه، فإن خزائـن النعـم بيـده سبحانه؛ قـال تعالى: {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} [غافر: 60]، وثـق أن الله سبحانه لـن يضيع سعيك واجتهادك.

وتابع مركز الأزهر: حدد أوقاتًا مناسبة للمذاكرة، وأدر وقتـك، واحـرص علـى اسـتثماره؛ فالوقـت نعمـة عظيمـة وكنـز ثميـن، أوصـى سـيدنا رسـول الله ﷺ باستثماره؛ فقال: «نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ وَالفَرَاغُ». [أخرجه البخاري].

كما تابع مركز الأزهر في نصائحه للطلاب: ابدأ يومك مبكرًا، فوقت الفجر من أفضل أوقات استقبال المعلومات، ورتب أولوياتك، وخطط للمذاكرة بخطط ورقية أو إلكترونية، واجلس للمذاكرة في مكان هادئ، وإنارة مناسبة، وكرر القراءة أكثر مرة لتثبت معلوماتك.

كما نصح مركز الأزهر الطلاب، على أهمية مشاركة أكثر من حاسة في المذاكرة تساعدك على سهولة الاستيعاب، ولا تذاكر المواد المتشعبة على التوالي، وضع ملخصات، أو علامات بالفقرات تجعل مراجعتها مرة أخرى أيسر وأسرع.

وتابع: اطّلع على الأسئلة السابقة قبل الامتحان بوقت مناسب، لمراجعة المعلومات، وخذ قسطًا مـن الراحـة مـن حيـن لآخـر؛ كـي تسـتطيع التركيـز؛ ولا ترهـق ذهنـك بالمذاكرة الطويلة المتصلـة، وخصـص وقتًـا لممارسة بعـض الهوايـات النافعـة؛ لتتجدد بها الطاقة النفسية والجسدية، وضع أمامك أهدافًا عُليا، واسعَ إليها في جد ومُثابرة.