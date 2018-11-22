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حوادث

ننشر أول صورة لقاتل شقيقه بالمرج

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 12:20 م
قاتل شقيقة بالمرج
قاتل شقيقة بالمرج
محمد صبرى
فى جريمة غريبة من نوعها، اتفق شقيقان على التخلص من حياتهما بإطلاق الرصاص على نفسيهما لمرورهما بضائقة مالية ونفسية بعد قيام والدهما بطردهما من الشقة بحي المرج، حيث استغل أحدهما فرد خرطوش خاصا بوالدهما المسافر لإحدى الدول العربية وقام بإطلاق الرصاص على شقيقه ليسقط غارقا فى دمائه، وظل بعدها شقيقه يبكى فوق جثته ولم يصدق ما فعله، إلا أن الجيران صعدوا إلى أعلى سطح العقار ليجدوا شقيقه وسط بركة من الدماء ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل إسعافه، وتم ضبط المتهم، وأمر اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، بعرض المتهم والسلاح المستخدم على النيابة العامة التى قررت حبسه ٤ أيام على ذمه التحقيق.

البداية كانت عندما تلقى قسم شرطة المرج بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة شاب فى العقد الثانى من العمر غارقا فى دمائه أعلى سطح عقارهم بالمنطقة.

وعلى الفور تحرك رجال المباحث الجنائية برئاسة المقدم أحمد طارق، رئيس مباحث قسم المرج، إلى مسرح الجريمة، وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة شقيق المجنى عليه واسمه "إسلام" بعد أن اتفقا على التخلص من حياتيهما إثر قيام والدهما المقيم خارج البلاد بإحدى الدول العربية بطردهما من الشقة التى تقيم فيها زوجته ربة منزل، ٣٥ سنة، بعد تشاجرهما معها لاكتشافها محاولتهما سرقتها.

وقرر الأب طردهما، ولم تكن المرة الأولى، ما تسبب فى إصابة الشقيقين بحالة نفسية سيئة فقررا التخلص من حياتهما بإطلاق الرصاص على نفسيهما والصعود أعلى سطح عقارهما لتنفيذ مخططهما، فقام "إسلام" بإطلاق الرصاص على شقيقه بفرد خرطوش، وبعدها لم يطلق الرصاص على نفسه وظل يبكى فوق جثة شقيقه ولم يصدق ما فعله، تم ضبطه وقررت النيابة العامة حبسه ٤ أيام على ذمة التحقيق.
ننشر أول صورة لقاتل شقيقه بالمرج
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