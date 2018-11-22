استكمال مناقشات فرض رسوم الحماية للحديد بصناعة النواب

تشهد لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد فرج عامر، يوم الأحد المقبل، الاستماع إلى رؤية وإستراتيجية وزارة التجارة والصناعة حول تطوير الصناعة المصرية والمساهمة الفعالة في الناتج القومي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، بحضور المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة.



وتشهد اللجنة، يوم الاثنين، جلسة استماع لاستكمال مناقشة مدى إمكانية فرض رسوم حماية على استيراد المنتجات تامة الصنع ونصف المصنعة وخاصة صناعة الحديد والصلب، وارتفاع تكلفة أسعار الغاز المورد للمصانع والتكلفة الاستثمارية لبناء محطات توليد الكهرباء والمفروضة على المصانع مما يفقد المزايا التنافسية للصناعة الوطنية في الأسواق الداخلية والخارجية.



ويوم الثلاثاء، يناقش الأعضاء موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد فرج عامر بشأن ما حدث من مداهمات وتجاوزات تجاه المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وأعضائه والعاملين به من قبل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في ضوء مشكلة ارتفاع أسعار البطاطس في السوق المحلية. حسبما ورد بطلب الإحاطة.



كما تشهد أيضا استكمال مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد همام، بشأن إهدار المال العام من جانب رئيس الشركة القابضة لبيع المصنوعات بمدينة السنبلاوين محافظة الدقهلية الذي جدد مبنى بيع المصنوعات الصادر له قرار إزالة وقرار إخلاء من وزارة الري بعد علمه بقرار الإزالة.



وتكلفت هذه التجديدات خمسة ملايين جنيه وسوء الإدارة وضياع مئات الملايين على الدولة بسبب مشاركات الشركة القابضة وشركة بيع المصنوعات مع المستثمرين من الباطن بنسبة 10% دون الرجوع لقانون المزايدات والمناقصات حسبما ورد بطلب الإحاطة.