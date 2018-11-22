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المتحدث العسكري السابق للشباب: بدايات العظماء صعبة وكونوا أد التحدي

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 08:12 م
صدى البلد
ألقى العميد محمد سمير، المتحدث العسكري السابق، محاضرة لشباب جامعة 6 أكتوبر بعنوان "كن النسخة الأفضل لنفسك" بحضور الدكتورمفيد شهاب، وزير شئون مجلس النواب الأسبق، واللاعب أحمد حسن، وعدد من الشخصيات العامة ورئيس الجامعة، والشخصيات الفنية والرياضية.

ودعا سمير، في كلمته، الشباب ألا يبيعوا عقولهم لأحد، وأن يكون التفكير والقيم والإيمان بالقيم والأخلاق المجتمعية هي الحاكم لهم، مهما كان منصبه أو مكانته، وأن يكون التفكير والتدبر واليم والأخلاقيات المجتمعية هي الحاكمة لكل ما يرونه في حياتهم.

قال: لا تحرموا أنفسكم من أن تكونوا أنفسكم فقط، وأن تكون النسخة الافضل لنفسك، (الإنسان العشوائي هو شخص دون ثقة في نفسه، وليس لديه أهداف أو طريق يسير فيه، وهناك إنسان يعرف هدفه دون أن يعرف الطرق المؤدية إليه، وعلينا معرفة الهدف والطرق إليه والتحلي بالعزيمة والإصرار في الوصول وتخليق الدوافع لذلك.

ووجه كلمته لشباب الجامعة، قائلا: بداية العظماء في كل العالم دائما كانت صعبة، وكانوا أصحاب ظروف أليمة وتحديات كبيرة، لكنهم استطاعوا بالإصرار والتحدي وتراكم الخبرات الوصول إلى أهدافهم وأن يكونوا قدوة لغيرهم ضاربا المثل بالرئيس الأمريكي نفسه الذي تحدى العام في خطابات كثيرة بالوصول إلى الفضاء، وفشلوا في 26 تجربة ثم نجحوا في المرة الـ27 بالإصرار والعزيمة وأن يكونوا قدوة للمجتمع الأمريكي وللعالم أجمع، مشددا على ضرورة أن يحترم الشباب النشيد الوطني لأنه يعبر عن قيم الولاء والانتماء لحاضر ومستقبل الوطن، موجها سؤاله للحاضرين: هل يعرف أحدكم يعلم من هو مؤلف وملحن النشيد الوطني؟ ليجيب شاب واحد فقط بأنه محمد يونس المصري، وتلحين سيد درويش، ومن ثم تم منحه مكافأة رمزية قيمتها 200 جنيه.
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