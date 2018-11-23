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فريد: الوزن النسبي للبورصة المصرية نصف في المائة بالمؤشر العالمي للأسواق

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 03:34 ص
صدى البلد
محمد القاضي
قال محمد فريد، رئيس البورصة، إن الوزن النسبي للبورصة المصرية نصف في المائة بالمؤشر العالمي للأسواق الناشئة ويزداد بزيادة حجم الشركات المقيدة، مشيرا إلى أن الدولة تحاول أن تزيد عدد الأسهم الموجودة على البورصة.

وأضاف فريد، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء دي أم سي"، المذاع عبر شاشة "دي أم سي"، مساء الخميس، أن أحد المعايير اختيار إحدى الشركات المصرية لكي تدرج في المؤشرات العالمية هو حجم الشركة، مستدركا :"بالتالي كل ما يكون لديك أحجام كبير معها يزيد وزنك النسبي ويرتفع".

وتابع رئيس البورصة، نرتفع تدريجيا مع وجود شركات ذات وزن نسبي كبير.
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