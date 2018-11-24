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محافظات

تعيينات جديدة للسائقين بشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا

السبت 24/نوفمبر/2018 - 11:25 ص
تعيينات جديدة للسائقين
تعيينات جديدة للسائقين بشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا
أحمد على
أعلن مجلس إدارة شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا اليوم، السبت، فى بيان رسمي، عن حاجتها لشغل وظائف جديدة للعمل بقطاعات الشركة "سائقين"، وذلك بقطاع الحركة والنقل وقطاع الغربية والبحيرة وكفر الشيخ والقليوبية والمنوفية وإدارة الشركة، وذلك عن طريق التعاقد بعد اجتياز الاختبارات.

صرح بذلك المهندس عصام الدسوقي، رئيس قطاع الموارد البشرية، لافتا إلى أنه تم وضع العديد من الشروط للمتقدمين وهي، رخصة مهنية لا تقل عن الدرجة الثانية ومؤهل متوسط مناسب وتادية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، وأن يكون المتقدم من أبناء المحافظات سالفة الذكر وألا يكون المتقدم سبق لأحد من أشقائه التعيين أو التعاقد بالشركة.

وأوضح أن الطلبات يتم تقديمها عن طريق البريد على عنوان "طنطا -19 شارع الجلاء - محافظة الغربية"، وذلك ابتداء من السبت 24 /11 وحتى يوم الاثنين الموافق 3-12- 2018م.
تعيينات جديدة للسائقين بشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا
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