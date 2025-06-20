لو بتعاني منها دايما.. أطعمة تسبب حرقة المعدة

ترتبط حرقة المعدة بشكل وثيق بنوعية الأطعمة التي يتم تناولها يوميا، لذا إذا كنت تعانى منها بشكل متكرر فيجب الابتعاد عن الأكلات والمشروبات التى تسببها.

وفقا لما جاء فى موقع hopkinsmedicine الأطعمة التي قد تسبب حرقة المعدة.

أطعمة تسبب حرقة المعدة



الأطعمة المعروفة بأنها محفزات لحرقة المعدة، تُسبب ارتخاء العضلة العاصرة للمريء، مما يُؤخر عملية الهضم، مما يُطيل بقاء الطعام في المعدة.

الطعام المقلي

الوجبات السريعة

البيتزا

رقائق البطاطس والوجبات الخفيفة المصنعة الأخرى

مسحوق الفلفل الحار والفلفل الأبيض والأسود.

اللحوم الدهنية مثل اللحم مقدد والنقانق

الجبن.

صلصات تعتمد على الطماطم

الحمضيات

الشوكولاتة

النعناع

المشروبات الغازية



تنبيه

الاعتدال هو الأساس، فقد لا يتمكن الكثيرون أو لا يرغبون في الامتناع عن هذه الأطعمة تمامًا و حاول تجنب تناول الأطعمة المسببة للمشاكل في وقت متأخر من الليل مع اقتراب موعد النوم، حتى لا تبقى في معدتك ثم تعود إلى المريء عند الاستلقاء ليلًا.

من الجيد تناول وجبات صغيرة ومتكررة بدلًا من الوجبات الكبيرة والدسمة، وتجنب تناول العشاء في وقت متأخر من الليل والوجبات الخفيفة قبل النوم.

أطعمة تمنع ارتجاع المعدة



نعرض لكم أهم الأطعمة التى تمنع ارتجاع المعدة.

الحبوب الكاملة مثل دقيق الشوفان والكسكس والأرز البني.

الخضروات الجذرية مثل البطاطا الحلوة والجزر والبنجر.

الخضروات الخضراء مثل الهليون والبروكلي والفاصوليا الخضراء.

الموز

البطيخ

قرنبيط

الشمر

المكسرات

كرفس

خيار

خَسّ

بطيخ

شاي الأعشاب