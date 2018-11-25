مفصول من 15 عاما.. أمين الشرطة قاتل والده: تخلصت منه وهو نائم

كشفت التحريات التي تجريها الأجهزة الأمنية بالجيزة في واقعة مقتل مسن على يد ابنه امين الشرطة المفصول أن المتهم كان أمين شرطة بمديرية أمن السويس وتم فصله من الخدمة منذ قرابة 15 عاما.





وأضافت التحريات أن المتهم كان مريضا نفسيا ويتلقى علاجا منذ سنوات طويلة وأنه استغل نوم والده واستل سكينا وانهال عليه بالضرب، وقال المتهم في أقواله المبدئية أن والده كان يعامله معاملة سيئة واعتاد إيداعه المصحات النفسية فقرر التخلص منه واستغل خروج والدته من المنزل ونوم والده ومزقه بالسكين.





كان تلقي اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارا بمقتل مسن بعزبة هنيدي بإمبابة، انتقلت على الفور قوات الأمن لفحص البلاغ وتبين أن نجل القتيل ارتكب الجريمة.



