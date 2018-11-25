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حوادث

مفصول من 15 عاما.. أمين الشرطة قاتل والده: تخلصت منه وهو نائم

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 03:12 ص
صدى البلد
ندي حمودة - أحمد مهدي
كشفت التحريات التي تجريها الأجهزة الأمنية بالجيزة في واقعة مقتل مسن على يد ابنه امين الشرطة المفصول أن المتهم كان أمين شرطة بمديرية أمن السويس وتم فصله من الخدمة منذ قرابة 15 عاما. 

وأضافت التحريات أن المتهم كان مريضا نفسيا ويتلقى علاجا منذ سنوات طويلة وأنه استغل نوم والده واستل سكينا وانهال عليه بالضرب، وقال المتهم في أقواله المبدئية أن والده كان يعامله معاملة سيئة واعتاد إيداعه المصحات النفسية فقرر التخلص منه واستغل خروج والدته من المنزل ونوم والده ومزقه بالسكين.

كان تلقي اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارا بمقتل مسن بعزبة هنيدي بإمبابة، انتقلت على الفور قوات الأمن لفحص البلاغ وتبين أن نجل القتيل ارتكب الجريمة. 

وأشارت التحريات الأولية بقيادة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث ان المتهم امين شرطة مفصول من الخدمة ويتردد انه مريض نفسي وقام بطعن والده بسكين، القت قوة امنية برئاسة العقيد محمد عرفان مفتش مباحث قطاع شمال الجيزة والمقدم محمد ربيع رئيس مباحث امبابة القبض علي الابن وتجري الان مناقشته حول دوافع ارتكابه للجريمة. 
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