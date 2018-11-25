ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

الرئيس السيسي يشهد فعاليات مؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 12:29 م
الرئيس السيسي يفتتح
الرئيس السيسي يفتتح فعاليات مؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات
كريـم الخـطيب
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فعاليات مؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمركز مصر للمعارض الدولية بمحور المشير طنطاوي، والذي يستمر حتى 28 نوفمبر الجاري، ويقام تحت رعاية رئيس الجمهورية.

ويشهد المعرض هذا العام مشاركة أكثر من 500 شركة عالمية ومحلية وشركات ناشئة، ويتضمن المعرض نحو 8 معارض إضافية، ومنهم معرض تكنولوجيا الأمن والسلامة وساحة الابتكار والشمول المالي والمدن الذكية وتكنولوجيا النقل والمواصلات والتعليم، بالإضافة إلى الجناح الحكومي، وتنطلق الدورة الحالية تحت شعار "قيادة التحول الرقمي".

ويعمل معرض القاهرة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على جلب المحترفين وكبار التنفيذيين، كما يهدف إلى تطوير وتحسين تجارتهم عبر استخدام التكنولوجيا، فضلا عن تطوير العلاقات التجارية وتوعية السوق بالحلول التكنولوجية الجديدة التي تقدمها الشركات في مختلف المجالات وزيادة فرص إمكانية النمو للتكنولوجيا الجديدة.
loading...

ترشيحاتنا

الملكة رانيا تهنئ ابنتها: لقد أثبتِ مدى قدرتك.. صور

رسميا.. عصام الحضرى يرحل عن الإسماعيلى فى الشتاء

أول خطوة عملية من ماكرون ردا على احتجاجات السترات الصفراء

اسعار الذهب اليوم الأحد

مميزات جبارة.. الواتس اب يخرج في ثوب جديد

استقرار أسعار صرف الدولار خلال التعاملات الصباحية

المورد الرئيسي لمعدات المفاعل النووي: ملتزمون بإجراءات الأمان

سعر الحديد اليوم الاحد

رسالة ضابط كمين العياط قبل استشهاده: اللهم غسلني بدمي.. صور

مصرع 5 أشخاص وانتشال 18 آخرين في غرق معدية بالمنوفية

صاحب صورة الأميرة ديانا لحظة وفاتها يكشف تفاصيل جديدة عن الحادث

الزملوط يكشف حقيقة حرق الجن للنخيل فى الوادى الجديد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نهال نبيل تحتفل بـ مفاجأة وتكشف مشوارها الفني في صدى البلد.. صور

شاهد.. محمد صلاح خلال مشاركته في مباراة واتفورد وتسجيله هدف تقدم ليفربول

كشف هوية كاهن عثر على مقبرته في الأقصر .. أشرف على تحنيط زوجته بيده.. صور

حل لغز السفينة الملعونة بعد 90 عاما من غرقها واختفائها .. صور

قرى ومدارس الغربية تغرق في برك مياه الأمطار.. صور

فيديو

الرئيس السيسي يشهد فعاليات مؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
لحظة وصول الرئيس السيسي لمقر مؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات
انقلاب معدية في البحيرة بسبب زيادة الحمولة
تعرف على قصة يورديا مونتويا.. هولندية عاشقة لمصر قررت الاستقرار في سيوة
تعرف على تمارين مهمة تساعد على إفراز فيتامين د

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟