الرئيس السيسي يشهد فعاليات مؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فعاليات مؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمركز مصر للمعارض الدولية بمحور المشير طنطاوي، والذي يستمر حتى 28 نوفمبر الجاري، ويقام تحت رعاية رئيس الجمهورية.



ويشهد المعرض هذا العام مشاركة أكثر من 500 شركة عالمية ومحلية وشركات ناشئة، ويتضمن المعرض نحو 8 معارض إضافية، ومنهم معرض تكنولوجيا الأمن والسلامة وساحة الابتكار والشمول المالي والمدن الذكية وتكنولوجيا النقل والمواصلات والتعليم، بالإضافة إلى الجناح الحكومي، وتنطلق الدورة الحالية تحت شعار "قيادة التحول الرقمي".



ويعمل معرض القاهرة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على جلب المحترفين وكبار التنفيذيين، كما يهدف إلى تطوير وتحسين تجارتهم عبر استخدام التكنولوجيا، فضلا عن تطوير العلاقات التجارية وتوعية السوق بالحلول التكنولوجية الجديدة التي تقدمها الشركات في مختلف المجالات وزيادة فرص إمكانية النمو للتكنولوجيا الجديدة.