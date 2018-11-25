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رياضة

تقارير: باتريس كارتيرون مرشحا لتدريب منتخب تونس

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 01:55 م
باتريس كارتيرون
باتريس كارتيرون
عمرو الحلوانى
دخل الفرنسى باتريس كارتيرون ضمن قائمة المرشحين بقوة لتدريب المنتخب التونسى الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة .

وقالت بعض التقارير التونسية أن باتريس كارتيرون أعلن عبر وكيل أعماله رغبته فى تدريب المنتخب التونسى خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء ارتباطه بشكل رسمى بالأهلى عقب توديع منافسات البطولة العربية ومن قبلها بطولة دورى أبطال إفريقيا .

وكان الاتحاد التونسى أعلن البحث عن مدرب جديد يقود أبناء نسور قرطاج خلال الفترة المقبلة استعدادا لخوض منافسات بطولة الأمم الإفريقية 2019 بالكاميرون .
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