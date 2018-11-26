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أخبار البلد

‎سيامة كاهنين جديدين بإيبارشية الإسماعيلية

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 09:15 ص
صدى البلد
شهدت ايبارشية الإسماعيلية، سيامة كاهنين جديدين للخدمة بمدينة فايد التابعة للإيبارشية برئاسة الأنبا سارافيم أسقف الإسماعيلية.

تمت طقوس السيامة، بكنيسة الشهيد مارجرجس بفايد، بحضور الأنبا دانيال أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر والأنبا يوسف أسقف بوليفيا والأنبا بموا أسقف السويس وعقب صلاة الصلح تمموا طقس السيامة.

وقام الأنبا سيرافيم بسيامة الشماس بيشوي فكري كاهنًا باسم القس يسطس، والشماس جون الفونس كاهنًا باسم القس متياس وذلك للخدمة بكنيسه الشهيد مارجرجس بفايد.‎
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