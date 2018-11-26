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أحمد موسى: مبارك كشف لي ما فعله البرادعي لهدم العراق

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 09:26 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
وصف الإعلامي أحمد موسى؛ الدكتور محمد البرادعي بالعميل والخائن الذي كان سببا أساسيا في غزو وتدمير العراق.

وقال موسى خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ إن دم كل العراقيين الذي أريق في رقبة هذا العميل الخاين البرادعي؛ موضحا أن البرادعي باع العراق للحصول على فترة ثانية في هيئة الطاقة الذرية بالأمم المتحدة.

وأشار موسى، أن وكالة المخابرات الأمريكية أصدرت تقريرا مزيفا قبل غزو العراق عن وجود أسلحة نووية؛ وردد: « الرئيس مبارك كشف لي ما فعله البرادعي ومخططه لهدم العراق».
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