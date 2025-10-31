نشأت حتة: المتحف المصري الكبير امتداد لمجد المصريين وصناعة تاريخ يليق بحضارتهم الخالدة

قال النائب نشأت أبو حتة، عضو مجلس الشيوخ وأمين سر لجنة الشباب والرياضة، إن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل لحظة فخر واعتزاز لكل مصري، وامتدادًا طبيعيًا لمجد الأجداد الذين صنعوا أول حضارة على وجه الأرض، مؤكدًا أن مصر اليوم تُعيد كتابة التاريخ بحروف من نور من خلال هذا الصرح العالمي الذي يجمع بين عظمة الماضي وروح المستقبل.

وأضاف أبو حتة أن هذا الإنجاز يعكس رؤية القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي وضعت بناء الإنسان المصري وتعزيز الهوية الوطنية في قلب المشروع القومي للجمهورية الجديدة.

وشدد على أن المتحف سيصبح مركز إشعاع ثقافي وسياحي عالمي يعيد لمصر مكانتها المستحقة كعاصمة للتاريخ والحضارة الإنسانية.

وأكد النائب أن ما تحقق هو تتويج لجهود آلاف الشباب والمهندسين والعاملين المصريين، الذين برعوا في تحويل الحلم إلى واقع مهيب، يعكس أن روح الإبداع لا تزال تجري في عروق أبناء هذا الوطن العظيم.