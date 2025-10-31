الرئيس السيسي يؤكد اعتزام مصر استضافة المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة في نوفمبر

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم رئيس جمهورية كولومبيا، في زيارة رسمية تعد الثانية له إلى مصر، حيث رحب الرئيس السيسي بضيفه الكريم، مشيدًا بعمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين، ومؤكدًا حرص مصر على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

دور القاهرة الإقليمي والدولي

ووفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “إكسترا نيوز”؛ فإن الرئيس الكولومبي أعرب عن تقديره للعلاقات الثنائية المتنامية بين مصر وكولومبيا، مشيدًا بدور القاهرة الإقليمي والدولي الفاعل في دعم جهود تحقيق السلام والاستقرار.

نتائج قمة شرم الشيخ للسلام

وخلال اللقاء، استعرض الرئيس السيسي نتائج قمة شرم الشيخ للسلام، وتطورات تنفيذ اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، مؤكدًا اعتزام مصر استضافة المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع خلال شهر نوفمبر المقبل.

احتواء الكارثة الإنسانية

وأشاد الرئيس الكولومبي بالجهود المكثفة التي تبذلها مصر بقيادة الرئيس السيسي لإنهاء الحرب واحتواء الكارثة الإنسانية في غزة، مؤكدًا دعم بلاده لهذه الجهود.

كما شدد الجانبان على أهمية تسوية الأزمات الإقليمية والدولية عبر الوسائل السلمية، مع التأكيد على احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وصون مقدرات شعوبها، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الدوليين.