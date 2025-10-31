قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فريق المقاولون 2011 يهزم طلائع الجيش بثنائية نظيفة في دوري الجمهورية
قبل انتهاء فترة السماح .. كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر نوفمبر 2025
القبة الذهبية| إيلون ماسك يقترب من صفقة مليارية مع البنتاجون.. تفاصيل
مصطفى وزيري: المتحف المصري الكبير يربط بين الحداثة والعظمة التاريخية
محمد صلاح على بُعد خطوة من إنجاز تاريخي جديد مع ليفربول أمام أستون فيلا
فنادق مصر تحتفل بافتتاح المتحف المصري الكبير
ناقد رياضي يؤكد: يانيك فيريرا خارج الزمالك
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن رحيل يانيك فيريرا.. تفاصيل
إدارة ترامب اتخذت قرارا بشن هجمات ضد أهداف عسكرية في فنزويلا
الاستيلاء على وقف عائلة بالمنيل.. تزوير إعلام وراثة وصدمة | تفاصيل مثيرة
خفايا زواج الـ 4 أشهر| المأذون يكشف سر رحمة محسن ورجل الأعمال.. وماذا حدث في 2024؟
من رمسيس أسهل .. طرق الوصول بالمواصلات إلى المتحف المصري الكبير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئيس السيسي يؤكد اعتزام مصر استضافة المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة في نوفمبر

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
محمد البدوي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم رئيس جمهورية كولومبيا، في زيارة رسمية تعد الثانية له إلى مصر، حيث رحب الرئيس السيسي بضيفه الكريم، مشيدًا بعمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين، ومؤكدًا حرص مصر على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

دور القاهرة الإقليمي والدولي

ووفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “إكسترا نيوز”؛ فإن الرئيس الكولومبي أعرب عن تقديره للعلاقات الثنائية المتنامية بين مصر وكولومبيا، مشيدًا بدور القاهرة الإقليمي والدولي الفاعل في دعم جهود تحقيق السلام والاستقرار.

نتائج قمة شرم الشيخ للسلام

وخلال اللقاء، استعرض الرئيس السيسي نتائج قمة شرم الشيخ للسلام، وتطورات تنفيذ اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، مؤكدًا اعتزام مصر استضافة المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع خلال شهر نوفمبر المقبل.

احتواء الكارثة الإنسانية

وأشاد الرئيس الكولومبي بالجهود المكثفة التي تبذلها مصر بقيادة الرئيس السيسي لإنهاء الحرب واحتواء الكارثة الإنسانية في غزة، مؤكدًا دعم بلاده لهذه الجهود.

كما شدد الجانبان على أهمية تسوية الأزمات الإقليمية والدولية عبر الوسائل السلمية، مع التأكيد على احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وصون مقدرات شعوبها، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الدوليين.

السيسي الرئيس السيسي مصر مصر وكولومبيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

قفز 600 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة

المتحف المصري الكبير

بالساعة والتاريخ| موعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. صور

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

المتحف المصري الكبير

القنوات الناقلة لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير

عبد الباسط عبد الصمد

وفاة نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.. موعد الجنازة

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

حلها بكرة.. أخطاء تتسبب في نفاد رصيد عداد الكهرباء

أسعار البنزين اليوم الجمعة

أسعار البنزين اليوم الجمعة

انهيار منزل

مصرع 3 شقيقات وإصابة 2 في انهيار سقف منزل بقنا

ترشيحاتنا

الفيضانات تغرق نيويورك

الفيضانات تغرق نيويورك وتغمر محطات المترو | شاهد

تنصيب رئيس أساقفة سيناء في دير القديسة كاترين

تنصيب رئيس أساقفة سيناء في دير القديسة كاترين

الجنوال دان كين

رئيس هيئة الأركان الأميركية يصل إلى إسرائيل ويجري جولة بطائرة فوق غزة

بالصور

أخبار السيارات| عيوب تسلا سايبرتراك تتفاقم.. وهوندا تسحب 700 ألف سيارة من الأسواق

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

بعد فشلها في السيارات الكهربائية.. جنرال موتورز تسرح آلاف الموظفين

جنرال موتورز
جنرال موتورز
جنرال موتورز

تزامناً مع ختام مولده.. الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بمسجد الدسوقي | صور

مسجد الدسوقي
مسجد الدسوقي
مسجد الدسوقي

لتشغيلها.. إشارة مرور تستغرق 10 أشهر و2.4 مليون دولار

إشارة مرور
إشارة مرور
إشارة مرور

فيديو

أزمه رحمه محسن

خفايا زواج الـ 4 أشهر| المأذون يكشف سر رحمة محسن ورجل الأعمال.. وماذا حدث في 2024؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصاريكتب: المتحف الكبير..افتتاح القرن الذي سيغيّر وجه السياحة في مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

المزيد