بسمة وهبة: الرئيس السيسي يدير الدولة بخبرة واقتدار

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي يدرك جيدًا ماذا يفعل، ومتى وأين ولماذا، مؤكدة أن الشعب المصري عليه أن يتعلم من التجربة والنتائج التي تحققت خلال السنوات الماضية.

رؤية بعيدة المدى

وأضافت أن ما تحقق من "حصاد" في شهر أكتوبر هو ثمرة الجهد والعمل الذي بدأ منذ عام 2013، مشيرة إلى أن كل المشروعات التي نفذها الرئيس كانت تحمل رؤية بعيدة المدى، أثبتت الأيام صوابها وجدواها.

وتابعت وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنها، مثل كثير من المصريين، كانت تتساءل في بدايات المشروعات القومية الكبرى عن الجدوى منها والفائدة التي ستعود على المواطن، لكنها اليوم تجد الإجابات واضحة على أرض الواقع في صورة إنجازات ملموسة.

وقالت: "الرئيس السيسي رجل مخضرم يمسك بخيوط الدولة كلها ويعرف من أين تأتي الأمور وكيف تُدار، وهو نموذج لرئيس دولة حقيقي يعمل من أجل شعبه دون توقف".

حجم الإنجاز والإخلاص

وأكدت الإعلامية أن من يتعرف إلى الرئيس السيسي من خلال أعماله ومشروعاته يدرك حجم الإنجاز والإخلاص، مشيرة إلى أن ما يميز القيادة المصرية هو وضوح الرؤية والقدرة على التنظيم وتحديد الأولويات: "قد لا نعرف الرئيس شخصيًا، لكننا نعرفه من إنجازاته التي تتحدث عنه بلسان الأرقام والحقائق".