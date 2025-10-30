بسمة وهبة: نطالب برحلات منتظمة للمتحف الكبير من جميع المحافظات

ثمنت الإعلامية بسمة وهبة، قرار وزير التربية والتعليم بتوحيد كلمة الصباح في المدارس لتتناول الحديث عن أهمية المتحف المصري الكبير، واعتبرت ذلك خطوة مهمة نحو تعزيز الوعي التاريخي لدى الطلاب وربط الأجيال الجديدة بعظمة الحضارة المصرية.

وأوضحت أن الهدف من هذه الخطوة ليس فقط وصف المتحف من الداخل، بل شرح كيف يمكن أن يستفيد الشعب المصري كله من هذا الصرح الحضاري الذي يمثل فخرًا وطنيًا ورافدًا اقتصاديًا وسياحيًا مهمًا.

وطالبت وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، الوزير بضرورة تنظيم رحلات مدرسية دورية إلى المتحف من مختلف محافظات الجمهورية، وليس من القاهرة والجيزة فقط.

دور تربوي وثقافي

وأكدت، أن أبناء الصعيد وسيناء وباقي المحافظات يجب أن يحظوا بفرصة التعرف على تاريخ أجدادهم عن قرب: «نريد أن يعرف أطفالنا قيمة ما تركه الأجداد، وأن يكون للمتحف دور تربوي وثقافي في حياة كل بيت مصري».

ووجهت وهبة الشكر إلى وزارتي الطيران والسياحة والآثار على جهودهم الكبيرة في دعم الاحتفالية الكبرى، مشيدة باستعداد وزارة الطيران لتجهيز مطاري القاهرة وسفن لاستقبال الوفود المشاركة، وبما تقوم به وزارة السياحة والآثار من جهود لاستقبال السائحين وتنظيم الفعاليات.

روح الانتماء والإخلاص

واختمت حديثها بتوجيه التحية إلى جميع العمال والمهندسين والفنيين الذين يعملون خلف الكواليس لإنجاح هذا الحدث العالمي، مؤكدة أن ما تشهده مصر هو ملحمة وطنية حقيقية تعكس روح الانتماء والإخلاص في العمل.