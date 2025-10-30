الإعلامية بسمة وهبة: من يهاجمون نجاح الدولة يعانون من الغيرة والفشل

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ حالة النجاح والإنجاز التي تعيشها الدولة المصرية في الوقت الراهن هي ثمرة جهد وتعب وسعي مستمر، مؤكدة أن فرحتها بنجاح بلدها وبما تحققه على المستويين المحلي والخارجي نابعة من العمل الحقيقي والإنجاز الواقعي على الأرض.

وأوضحت خلال حديثها أن الشهر الماضي وحده شهد سلسلة من النجاحات المتتالية مصدر فخر وسعادة لها ولجمهورها.

وأضافت وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ بعض الأشخاص لا يستطيعون تقبّل نجاح الآخرين لأنهم يقيسون الأمور من منطلق مصالحهم وأغراضهم الخاصة.

وأشارت إلى أن غضب البعض من نجاح الدولة المصرية لا يثير اهتمامها على الإطلاق، لأن مشكلتهم في الغيرة أو الفشل في مجاراة مسيرة النجاح التي تحققها مصر.

ماضون في طريقنا

وقالت: "كون نجاحي لا يتماشى مع أهداف البعض أو يفسد خططهم فهذا شأنهم، نحن ماضون في طريقنا ولا نلتفت إلى الوراء".

وأكدت الإعلامية أن التركيز على العمل والإنجاز هو السبيل الوحيد لتحقيق التميز، وأن الالتفات إلى النقد السلبي يعرقل المسيرة: : "نحن مشغولون بإنجازاتنا، نعمل ونفرح بما نحققه، ولن نتوقف عند من يحاولون التقليل من نجاحنا أو إثارة الضوضاء حولنا، لأننا نسير بخطى ثابتة نحو مزيد من النجاحات".

وختمت بسمة وهبة حديثها ببيت شعر للمتنبي قائلة: "إذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل"، مؤكدة أن النقد من أصحاب النقص لا ينال من المتميزين، بل يعد دليلاً على تفوقهم ونجاحهم، مختتمة حديثها، بقولها: "تحيا مصر".

