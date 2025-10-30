قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الشيوخ يستقبل محافظ القاهرة وكوكبة من رجال القضاء| تفاصيل
بسمة وهبة: المتحف الكبير يعزز مكانة مصر السياحية ويزيد من قيمة عملتها الوطنية
طلب منها ليلة حمرا .. راقصة تستعين بزوجها لتأديب معجب بالهرم
ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك والبنك الأهلي
بالرقم القومي.. كيفية الاستعلام عن نتيجة شقق سكن لكل المصريين 2025
مسئولو النادي حسموا الأمر.. هل يرحل آرني سلوت عن تدريب ليفربول؟
زاهي حواس: أنفقنا 2 مليار دولار على المتحف المصري الكبير.. فيديو
زاهي حواس يكشف تفاصيل هامة عن اكتشاف مقبرة توت عنخ أمون
الصور الأولى.. يسرا وياسمين عبد العزيز في حفل زفاف هادي الباجوري
أبو العينين بمؤتمر القائمة الوطنية بالجيزة: على العهد ندعم دولتنا ورئيسنا
دولة حبيسة.. وزير الخارجية: غير مقبول مشاركة إثيوبيا في أي حوكمة للبحر الأحمر
ننشر نموذج الموافقة المستنيرة لعمليات جراحة المسالك البولية
توك شو

الإعلامية بسمة وهبة: من يهاجمون نجاح الدولة يعانون من الغيرة والفشل

بسمة وهبة
بسمة وهبة
محمد البدوي

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ حالة النجاح والإنجاز التي تعيشها الدولة المصرية في الوقت الراهن هي ثمرة جهد وتعب وسعي مستمر، مؤكدة أن فرحتها بنجاح بلدها وبما تحققه على المستويين المحلي والخارجي نابعة من العمل الحقيقي والإنجاز الواقعي على الأرض.

وأوضحت خلال حديثها أن الشهر الماضي وحده شهد سلسلة من النجاحات المتتالية مصدر فخر وسعادة لها ولجمهورها.

وأضافت وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ بعض الأشخاص لا يستطيعون تقبّل نجاح الآخرين لأنهم يقيسون الأمور من منطلق مصالحهم وأغراضهم الخاصة.

وأشارت إلى أن غضب البعض من نجاح الدولة المصرية لا يثير اهتمامها على الإطلاق، لأن مشكلتهم في الغيرة أو الفشل في مجاراة مسيرة النجاح التي تحققها مصر.

ماضون في طريقنا

وقالت: "كون نجاحي لا يتماشى مع أهداف البعض أو يفسد خططهم فهذا شأنهم، نحن ماضون في طريقنا ولا نلتفت إلى الوراء".

وأكدت الإعلامية أن التركيز على العمل والإنجاز هو السبيل الوحيد لتحقيق التميز، وأن الالتفات إلى النقد السلبي يعرقل المسيرة: : "نحن مشغولون بإنجازاتنا، نعمل ونفرح بما نحققه، ولن نتوقف عند من يحاولون التقليل من نجاحنا أو إثارة الضوضاء حولنا، لأننا نسير بخطى ثابتة نحو مزيد من النجاحات".

وختمت بسمة وهبة حديثها ببيت شعر للمتنبي قائلة: "إذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل"، مؤكدة أن النقد من أصحاب النقص لا ينال من المتميزين، بل يعد دليلاً على تفوقهم ونجاحهم، مختتمة حديثها، بقولها: "تحيا مصر".
 

بسمة وهبة الإعلامية بسمة وهبة المتحف المصري المتحف المصري الكبير

