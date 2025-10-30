أحمد شيحا: عادل إمام رفيق العمر ورجل لا يتكرر في حب مصر

كشف الفنان التشكيلي أحمد شيحا عن تفاصيل علاقته القوية والممتدة مع الزعيم عادل إمام، مؤكدًا أن بينهما صداقة قديمة ومتأصلة استمرت على مدار السنوات، وما زالا على تواصل دائم حتى اليوم.

المواقف الوطنية والإنسانية

وقال “شيحا” خلال حوار تليفزيوني ببرنامج “كلام الناس” والمذاع عبر قناة “ام بي سي مصر” تقديم الإعلامية ياسمين عز إن الفنان عادل إمام كان دائمًا رفيقًا قريبًا منه في المواقف الوطنية والإنسانية، مضيفًا: “هو رفيق دائم، وأتمنى له كل الصحة والعمر الطويل، لأنه رجل له مواقف عظيمة تجاه بلده”.

وأضاف الفنان التشكيلي الكبير أن عادل إمام كان دائم التعبير عن حبه العميق لمصر، مشيرًا إلى أحد المواقف التي لا ينساها قائلاً: “شلناه على كتافنا وهو بيهتف لمصر، ودي ناس كلها مش هتتكرر”.

فعاليات فنية ووطنية

وأوضح شيحا أن تلك الواقعة كانت في أسيوط بعد وفاة المفكر فرج فودة، حيث شاركا معًا في فعاليات فنية ووطنية دعمًا للفكر المستنير والوطن، مؤكدًا أن علاقة الود والاحترام بينهما ما زالت مستمرة حتى اليوم رغم انشغالات كل منهما.